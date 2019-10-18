分析报告：苹果Apple TV+第一年的用户数量将超过1亿

巴克莱（Barclays）分析师周四在一份报告中估计，苹果即将推出的流媒体服务Apple TV+可能在一年内吸引逾1亿用户。

Apple TV+将于11月1日推出，每月收费4.99美元，提供由苹果资助的原创节目。如果用户买了苹果的新硬件产品，可以免费使用一年。

苹果公司进入了一个竞争激烈的市场：迪斯尼准备在11月12日推出流媒体服务，NBC计划明年推出一项服务，AT&T的华纳传媒也将推出HBO品牌的竞争产品。Netflix目前是市场的领导者，拥有超过1.58亿用户。

但巴克莱分析师Tim Long在报告中称，买新硬件附赠免费一年的Apple TV+，将帮助苹果在短时间内建立起庞大的用户基础。

Long在报告中称，“我们为苹果公司未来12个月销售的2.22亿台硬件设备建模。假设在第一年购买设备的用户中，约有50%会接受这项服务，一年之后用户数量将远远超过1亿。”

“我们假设试用期将持续一年，届时，我们预计随着用户选择退出，订阅用户数量将下降，但新增加的订阅用户将部分抵消这一影响。当然，用户流失率将在很大程度上取决于苹果能够多快地提升其内容库。”

Long认为，Apple TV+将是未来一年苹果股价的主要增长动力。巴克莱将苹果的目标股价从每股207美元上调至224美元。