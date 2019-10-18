电子烟巨头Juul宣布：立即暂停销售水果味电子烟

北京时间10月18日凌晨消息，电子烟巨头Juul周四宣布，该公司将立即暂停销售广受欢迎的水果味电子烟。预计特朗普政府将会出台政策，从市场上撤下所有调味电子烟。

在美国食品和药物管理局（FDA）的压力下，Juul已于去年停止在零售店里销售调味电子烟，顾客只能在其限制年龄的网站上购买奶油、芒果、水果、黄瓜等口味的调味电子烟。

特朗普政府官员表示，他们将会撤下包括薄荷和薄荷醇口味在内的所有调味电子烟，让市场上只留下烟草味的电子烟。Juul表示，在此期间，该公司将会继续销售薄荷和薄荷醇味电子烟，并表示上述新政策立即生效。

“在美国食品和药物管理局发布调味电子烟指引意见之前，我们将继续审查自己的政策和业务实践，目前尚未作出任何最终决定。”Juul发言人奥斯汀·费南（Austin Finan）在一份声明中说道。“我们不会就调味电子烟指引草案游说政府，并将在最终政策生效时全力支持和遵守。”

在青少年吸食电子烟的流行病以及与此有关的致命肺病爆发之际，特朗普政府曾在上个月表示，政府准备从市场上撤下所有调味电子烟，直到美国食品和药物管理局对其进行审查并批准其重新上架时为止。政府官员当时表示，这项计划将在几周内发布，但截至目前尚未制定出一项计划。