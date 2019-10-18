Redmi红米 8系列图赏：5000mAh大电池，699元解决续航焦虑

受到成本所限，百元机往往很难在产品端做到令人眼前一亮。不过依靠相对较低的售价，其依旧有着很大的市场容量，虽然营销策略上厂商们大多不愿意花精力在它上边，但却并未放弃这部分市场。

10月14日，Redmi发布了全新的Redmi红米8系列新品，包括Redmi红米8和Redmi红米8A两款产品，主要面向于父母、学生以及有备用机需求的人群。

首先来看Redmi红米8。它最大亮点在于机身内部塞进了一块容量高达5000mAh的大电池，并且支持18W快充（快充头需要额外购买），有着非常不错的续航能力。

核心硬件配置上，其采用了一块6.22英寸水滴屏（HD+分辨率），表面覆盖有康宁第五代大猩猩玻璃，SoC为骁龙 439 SoC，提供3GB+32GB以及4GB+64GB两种存储组合。

其它方面，Redmi红米8的前置摄像头为800万像素，后置1200万+200万像素，支持红外遥控、人脸解锁、指纹解锁等功能。

Redmi 8A的核心硬件配置和Redmi 8相差不大，主要的区别是其后置相机改为了单摄（依旧1200万像素），并且不支持指纹解锁。

另外，后盖的工艺处理上，它没有采用和Redmi 8一样的IMT工艺，不过做了一些纹理，看起来还不错。哦对了，Redmi 8上的红外遥控器功能Redmi 8A是不支持的，购买的时候大家可以注意下。

价格方面，Redmi 8 3GB+32GB版本和4GB+64GB版本分别为799元和899元，提供碳岩灰、宝石蓝、仙踪绿三种配色；Redmi 8A对应价格为699元和799元，提供珊瑚橙、深海蓝以及辉夜黑三种配色可选。

总结来看，作为百元机产品，Redmi红米8系列最大的亮点在于其有着非常非常强大的续航能力，同时标配了Type-C接口，充电的时候不再需要担心插头正反的问题，这对于老年用户比较友好的。其它配置方面，就这个价位段而言，也无法对其要求太多，日常使用基本够了。

购买建议上，如果预算相对比较充足的话，可以直接入手Redmi 8 64GB版本，比Redmi 8A顶配版本只贵了100元，双摄、指纹解锁、红外遥控器等都有，功能比较齐全。当然，如果对这些功能不太在意，Redmi 8A也是一个不错的选择。