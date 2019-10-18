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扎克伯格：Facebook曾考虑禁止政治广告但最终没这么做

2019-10-18 6:45:50来源：新浪科技作者：唐风责编：汐元评论：

北京时间10月18日早间消息，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四表示，他曾考虑禁止Facebook上的政治广告，但最终选择不这么做。

“鉴于政治广告的敏感性，我考虑过是否应该完全停止允许这种广告上线。”扎克伯格在乔治城大学发表演讲时说道。“从商业的角度来看，这种广告的业务规模很小，不值得为其引起争议。”

扎克伯格称，无论Facebook如何处理此事，政治广告都存在着问题。

“我认为，当并不绝对清楚该做什么时，我们应该慎之又慎。”扎克伯格说道，他指出禁止政治广告的一个问题在于，Facebook并不清楚应该如何划定界线。

“有关重要问题的广告比有关选举的广告多得多。我们是否应该禁止有关医疗保健、移民或妇女赋权的广告？”他说道。“如果不禁止这些广告，那么除了候选人自己之外，在政治辩论中让其他所有人都有发言权真有意义吗？”

在扎克伯格发表上述言论之前不久，Facebook因其允许政客在这个社交网络上投放的广告中包含虚假信息而受到抨击。尤其是美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）总统曾在Facebook上发布一则广告，其中包含了有关民主党总统候选人乔·拜登（Joe Biden）的虚假信息。随后，民主党总统候选人伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）也在Facebook上发布了一则包含虚假信息的政治广告，Facebook为此备受指责。

这是本月以来扎克伯格第三次公开发表演讲，他在上周谈到了对脑计算和Facebook最近收购脑机接口初创公司CTRL-Labs的想法。而在上上周，扎克伯格则现场直播了与员工的问答环节，当时他谈到了多个话题。

扎克伯格将在周五做客福克斯Daily Briefing节目，接受主持人达纳·佩里诺（Dana Perino）的采访。下周，他将就Facebook加密货币Libra（天秤币）向美国国会作证。

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关键词：Facebook扎克伯格

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