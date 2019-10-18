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Adobe证实iPad版Photoshop仍在今年发布，但缺失关键功能

2019-10-18 7:01:43来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月18日消息 据彭博社报道，Adobe今天早些时候证实，iPad版Photoshop仍将在今年年底发布，这个时间是去年就已经确认了的，但为了不延期，Adobe将不得不放弃最初版本的一些关键功能。

预计Adobe将在下个月的年度创意软件大会上提供更多iPad版Photoshop的详细信息。在对iPad版Photoshop进行了一年多的测试后，一些Beta测试人员告诉彭博社，该Beta版本不包含他们期望加入最终版本的一些关键功能。

此外，该报道还提到，iPad版Photoshop中的高级功能更少，并且一些完善的功能将根本无法使用，例如滤镜，钢笔工具和自定义画笔库，矢量绘图，色彩空间，RAW编辑，智能对象，图层样式以及蒙版创建的许多功能。

从功能上讲，iPad版Photoshop感觉像是现有iPad应用程序基于云的版本的增强型，而不是广告中所说的“真正Photoshop”。我知道它是基于桌面Photoshop代码打造的，但现在还不喜欢它。

一位Adobe人士表示，测试版功能集并不代表最终版本，因为与苹果公司合作的需求意味着某些功能还不完善。但是，他承认iPad版Photoshop发布时将缺少一些重要功能，这些功能会随着时间的推移逐步加进去。

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关键词：PhotoShop

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