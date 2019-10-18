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向阿里巴巴取经？印度最大电商剥离出支付公司

2019-10-18 7:28:13来源：网易科技作者：辰辰责编：汐元评论：

10月18日消息，据国外媒体报道，印度本土最大电商Flipkart准备从自家孕育出新的独角兽企业PhonePe，这对印度科技市场和沃尔玛来说都是一个好消息。

去年5月，沃尔玛斥资160亿美元收购了Flipkart公司77%的股份。这笔交易也包括Flipkart旗下支付部门PhonePe，后者是印度市场数字钱包业务的先驱，Flipkart在两年前将其收购。

据印度《经济时报》报道，沃尔玛目前正在筹划分拆，这也是其10亿美元融资计划的一部分。这轮融资可能使得支付部门PhonePe估值高达100亿美元，沃尔玛还将通过此次融资获得PhonePe和Flipkart 82%的股权。18个月前，这只是一家208亿美元的公司，现在却有两家独角兽公司，总价值高达300亿美元。

已经有迹象表明，PhonePe已经摆脱了对Flipkart的依赖。印度当地媒体The Ken援引PhonePe战略和规划主管的话说，Flipkart三年前占PhonePe交易的比例为50%，现在仅占0.5%。根据The Ken的说法，在Flipkart上个月举行的Big Billion Days购物季期间，PhonePe的标识不再是电子商务网站的首选。相反，它只是消费者在线购物的众多付款方式之一。

PhonePe准备单飞也是印度数字行业成熟的标志。这表明PhonePe不仅愿意直接与Alphabet旗下的Google Pay和Facebook即将上线的WhatsApp Pay等竞争对手展开竞争，而且还设法在Flipkart业务之外生存下来。

从更广泛的意义上讲，在外国竞争对手打入当地市场时，PhonePe的独立将增强印度本土企业能够站稳脚跟的可能性。据报道，另一家印度初创公司Paytm即将获得蚂蚁金服、软银集团和发现资本等投资者的20亿美元融资，从而使其估值达到160亿美元。

PhonePe和Paytm的发展势头或将刺激更多印度人创业，给印度科技行业带来自20年前IT外包热潮以来未曾有过的重生。尽管塔塔咨询服务有限公司(Tata Consultancy Services Ltd.)、印孚瑟斯(Infosys Ltd.)、威普罗(Wipro Ltd.)和其他几十家公司都是如此，但这些公司大多专注于服务海外市场需求。

如今一大批明星创企正在涌现，以满足印度13亿人口的需求。虽然从这次分拆到真正的首次公开募股并不是一大步，但这将有助于印度重返全球科技市场。

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关键词：印度PhonePe电商

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