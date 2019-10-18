亚马逊等在日本推广当日达服务，前卡车司机成大富豪

10月18日消息，据国外媒体报道，电子商务在日本市场有很大的发展潜力，而亚马逊等电商正在当地推广当日达服务，这也让日本的丸和运输等物流企业获益匪浅。

以下是翻译内容：

为了治好母亲的结核病，1945年出生的和佐见胜早在12岁时就开始在一家蔬菜店做兼职。

三年后他离开了学校，放弃了做一名长跑运动员的远大梦想，全身心投入到这项事业中。

1970年和佐见胜以一辆卡车起家创办公司。几年后，这家名为丸和运输的物流企业有100多辆卡车在路上行驶。如今和佐见胜已经建立起一个庞大的投递公司，现在为日本各地的连锁药店和超市提供物流服务。和佐见胜能够成为亿万富翁在很大程度上要归功于亚马逊公司等电商的崛起。

“我再无法入睡，”和佐见胜回忆起他想出创业方向的那个晚上时如是指出。

和佐见胜说，那天白天他陪同一位朋友从一家纱厂取包裹，他对一些工人的无能感到愤怒。几个月后，他开始用卡车运送农产品。

市场研究公司东海东京调查分析师金井谦治表示，现年74岁的和佐见胜对“赢得机会”有着敏锐的眼光。他指的是和佐见胜把握住了与亚马逊交易的时机。

与全球最大在线零售商的合作让丸和运输股价飙升。今年以来，丸和运输股价已上涨逾一倍。和佐见胜通过其私人持股的资产管理公司直接持有该公司近60%的股份，净资产达10亿美元。

金井谦治表示，随着亚马逊和总部位于东京的乐天公司希望与丸和运输等快递企业在当日达业务上进行更密切的合作，公司的中长期收入应该会继续增长。

亚马逊和其他电子商务巨头的崛起在过去几十年里创造了惊人财富。亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）是世界首富，拥有1077亿美元的财富，他的前妻麦肯齐·贝索斯（MacKenzie Bezos）拥有4%的股份，价值346亿美元。上个月刚刚卸任阿里巴巴董事局主席的马云是中国首富。而随着沃尔玛收购公司，Flipkart的两名联合创始人去年也成为了亿万富翁。

因为日本最大的快递公司之一大和控股为了减轻员工负担，不再向亚马逊提供当日达服务，这给了丸和运输等快递企业更多商机。为了在日本这个全球第四大电子商务市场扩张，亚马逊不得不转向其他私营快递公司。目前日本市场仍有很大的增长空间。

去年电子商务仅占日本市场零售交易总额的6.2%，而中国市场的这一比例为18%。今年7月有报道称，黑石集团计划斥资逾9.27亿美元收购日本的分销中心，也从侧面凸显出市场潜力。

“多年来，我们一直建议亚马逊与我们合作提供当日达服务，”和佐见胜在丸和运输位于东京的办公室接受采访时说。“我们让亚马逊相信，它可以依靠丸和运输来完成这项工作。”

虽然快递需求的增长对丸和运输这样的公司来说是件好事，但它使得成本更高，可能会对员工个人造成损失。2017年，大和控股近30年来首次提高了配送费，原因是劳动力短缺和电子商务零售商的发货量激增。上个月在日本上调消费税之前，该公司曾提议再次上调快递费用。

和佐见胜说，丸和运输还没有与亚马逊就涨价进行谈判，它拒绝超出其能力的快递需求。他说，公司还承诺为快递员工提供有竞争力的工资。据监管文件显示，他们每天递送150多个包裹，一年可以赚720万日元（约合6.7万美元）。

在截至3月31日的财年中，丸和运输营收增长15%至856亿日元（约合7.9亿美元）。该公司在文件中表示，尽管食品零售商的物流仍是其最大业务，但电子商务配送目前占其营收的三分之一以上，高于2017年的24%。

虽然取得了巨大的成功和财富，但和佐见胜并不满足。他表示，考虑到自己花了近半个世纪的时间来打造自己的企业，销售额应该是现在的几倍。