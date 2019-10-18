中国成功发射通信技术试验卫星四号，测试高速率通信

IT之家10月18日消息 据中新网报道，北京时间10月17日23时21分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将通信技术试验卫星四号发射升空，卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功。

据悉，通信技术试验卫星四号主要用于开展多频段、高速率卫星通信技术验证。

长征三号乙运载火箭和通信技术试验卫星四号，分别由中国航天科技集团有限公司所属中国火箭技术研究院、中国空间技术研究院研制。此次任务是长征系列运载火箭的第315次航天飞行。