内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>天文航天

中国成功发射通信技术试验卫星四号，测试高速率通信

2019-10-18 7:32:16来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月18日消息 据中新网报道，北京时间10月17日23时21分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将通信技术试验卫星四号发射升空，卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功。

据悉，通信技术试验卫星四号主要用于开展多频段、高速率卫星通信技术验证。

长征三号乙运载火箭和通信技术试验卫星四号，分别由中国航天科技集团有限公司所属中国火箭技术研究院、中国空间技术研究院研制。此次任务是长征系列运载火箭的第315次航天飞行。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：卫星

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有