WeWork员工士气持续低落：首席营销官也将离职

北京时间10月18日早间消息，正当WeWork本周努力筹集维持生计所需的现金时，该公司的几位高管却并没有四处寻找结果。

两名不愿透露姓名的内部知情人士说，WeWork首席营销官罗宾·丹尼尔斯（Robin Daniels）将会离职。他至少是过去几周卸任的第三位“首席”级别高管。



在上个月尝试进行IPO失败后，WeWork的联合创始人兼CEO亚当·纽曼（Adam Neumann）辞职，其妻子及创始人兼首席品牌官瑞贝卡·纽曼（Rebekah Neumann）也已辞职。WeWork的发言人拒绝置评。

自9月份IPO前途无望以来，这家共享办公创业公司一直麻烦不断，此后不久便撤回了招股说明书。该公司最快可能在下个月用完手中资金，目前正在考虑由摩根大通牵头的一揽子债务计划，以及来自WeWork最大外部股东软银提供的50亿美元救助计划。

作为全公司范围内的紧缩尝试的一部分，WeWork的母公司We Co预计本月可能解雇数千名员工。知情人士说，员工士气低落，他们不确定自己的命运或公司的未来，有些人已经不来上班了。

动荡导致WeWork管理大批撤离。上个月，前副董事长迈克尔·格罗斯（Michael Gross）和首席产品官克里斯·希尔（Chris Hill）辞职。公关主管吉米·阿西（Jimmy Asci）也于上周辞职。