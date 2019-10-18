华为Mate30 5G版青山黛图赏：素皮材质与徕卡四摄更配

华为Mate30 5G在整体外观上与目前市售版本相同，前面依旧是刘海屏，后面依旧是徕卡四摄，除了支持5G没有功能上的差异。

Mate30 5G版屏幕为纯平设计，没有曲面环幕屏，但边框收的足够窄。

我们拿到的青山黛配色背后采用素皮材质，看起来比普通版本大气。

机器背部最吸引眼球的部分还是徕卡四摄，采用圆形设计置于机器正后方。

Mate30后置采用4000万像素主摄、800万长焦、1600万超广角以及激光对焦元件。

屏幕正面采用刘海屏设计，支持手势操作，但Mate30并没有面部解锁元件。

Mate30的下巴尺寸控制的很好，与两侧边框视觉上差不多宽，没有突兀感。

虽然Mate30没有搭载环幕曲面屏，但正面整体视觉观感上来讲，这块6.62英寸屏幕的屏占比还是很高的。

而机身背面，青山黛配色素皮材质的运用直接提升了整体的质感，更具档次。

机身底部保留了3.5mm接口，右侧还有USB-C接口以及扬声器开孔。

闪光灯依旧为竖直排列在机身背部，但摄像头周围的参数引字，被挪到了摄像头模组之外的。

机身侧边有电源按键和音量调节按键，电源键用红色点缀。

虽然屏幕有6.62英寸，但握持起来手感尚可，屏幕大的同时机身尺寸控制的不错。

由于素皮材质的运用，原来印在闪光灯附近的摄像头参数，被移到了摄像头外圈。

华为Mate30采用麒麟990处理器，内存为8GB，电池容量4200mAh。

这次的青山黛配色介于蓝和绿之间，并且即便是素皮材质，依旧支持普通版本的防尘防水设计。

Mate30这块屏幕的分辨率为1080P级别，显示相对细腻，色彩还原也比较准确。

这款青山黛配色的Mate30支持5G网络，而5G版的麒麟990也是全血版配置，拥有更好的网络连接性能。

该机支持40W有线超级快充和27W无线超级快充。

素皮材质的Mate30除了青山黛配色，还有丹霞橙配色可选。