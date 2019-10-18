2020年的开发人员关键词：开源和远程办公

外媒 TechRepublic 近日就2020年开发人员所需的技能，对Digital Ocean工程副总裁Al Sene进行了访谈。

Al Sene开门见山地表示，在即将到来的2020年代，学习能力仍然是工程师必备的最重要技能之一。“这个行业发展如此之快，事情一直在变化，创新不停在发生，因此，能够学习并乐于学习新技术十分重要。”

此外，Al Sene认为协作也同样重要。因为软件开发是一项团队运动，必须与其他人合作，当有一群人共同参与时，软件能够更好地被开发。

说到协作自然要提起开源。开源中有很多很酷的创新，它们允许开发人员通过重用现有的组件或服务或任何新的体系结构、框架等来真正缩短开发新软件所需的时间。由此，协作开源的重要性不言而喻。Al Sene还判断开源领域将发生更多的创新，能够将开源作为开发的一部分至关重要。

从目前对开发人员的招聘中，也能窥探出些许趋势。拥抱开源依然是关键，Al Sene注意到目前大多数开发人员前来应聘时都会提供自己的GitHub账户。在他看来，参与开源项目能够使人在获得信任的同时，进一步展示出自己的协作能力。

就特定技术而言，容器化和Kubernetes这组技术发展速度非常快，从招聘过程中可以看出许多开发人员花费了大量时间来掌握这些技能，这也是当下一大热门趋势。

“容器化和云正在改变软件的开发和部署方式。因此，我认为，随着开发人员进入该行业，重要的是要接受这些新的变化和趋势，因为它允许许多公司实现应用程序开发的现代化，并且确实有助于采用混合云架构，这在降低公司的运营成本等方面都是不容忽视的。”

最后一项被谈及的趋势关于工作方式。几个月前，Al Sene他们进行了一项调查，结果显示绝大多数（约90%）开发人员将远程办公作为求职的考虑因素之一。

以上几种趋势势必将给开发人员社区带来一定程度的影响，不仅是在具体的技术层面，协作、开源、远程办公等工作方式也愈发重要。在不远的未来，开发者世界还会发生哪些变化呢？请拭目以待。