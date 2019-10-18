G7明确表态：解决国际风险前，反对Facebook发行天秤币

北京时间10月18日早间消息，“七国集团”（G7）的7个国家本周四表示，在所谓的“稳定币”解决其所构成的深远国际风险之前，不允许发行这种加密货币。这将导致Facebook的天秤币加密货币计划面临新的障碍。

G7的一个工作组在华盛顿针对参加国际货币基金组织和世界银行秋季年会的财长发布的报告中说，稳定币（通常是由传统货币和其他资产支持的数字货币）一旦大规模发行，可能会威胁世界的货币体系和金融稳定。

报告称，这项新兴技术与其他加密货币一样，目前大多不受监管，这也可能会阻碍为应对跨境洗钱和恐怖融资所采取的措施，并给网络安全、税收和隐私带来问题。

由欧洲中央银行董事会成员贝努瓦·库埃（Benoit Coeure）主持的工作组说：“G7认为，除非法律、监管和监督方面的挑战和风险得到解决，否则全球稳定币项目不应开始运作”。

报告补充说：“设计稳定币的私营部门实体有望解决法律、监管和监督方面面临的各种挑战和风险。”

该报告强调了全球政策制定者对诸如天秤币之类的稳定币的担忧。在经历了一周的苦战之后，令Facebook的项目感到更加头痛。

在严密的监管审查中，支持天秤币的21家公司周一承诺继续推进该项目，包括付款巨头Visa和万事达在内的四分之一原始成员都已退出。

稳定币和付款

Facebook今年6月宣布将推出天秤币，这是一种稳定币，由美元、欧元和政府债务等货币作为背书。这是最引人注目的尝试，旨在通过将加密货币吸引到银行和企业中。

稳定币旨在克服困扰传统加密货币大幅波动的缺点，这种波动导致其不适用于商业和支付领域。

然而，天秤币却引发了持续的批评。决策者担心它可能破坏全球金融体系稳定，并削弱各国控制货币政策的能力。还有人认为，这可能会损害用户的隐私。

G7的报告称，政府应将有关支付和反洗钱以及资本市场和银行标准的现行规则应用于稳定币。

该机构补充说，可能需要出台新规来应对新兴技术，由金融稳定委员会（该组织是在2008年金融危机之后成立的）评估相关监管问题，然后在4月向“20国集团”（G20）报告。

在天秤币之前，稳定币几乎没有引起全球决策者的关注，部分原因是其规模相对较小。最大的Tether规模远逊于全球规模最大的加密货币比特币。

Facebook表示，天秤币旨在解决全球支付系统效率低下的问题，该系统存在费用高昂、汇款时间长和缺乏可靠性等问题。这会在许多情况下阻碍人们进行跨境支付，尤其是在发展中国家。

G7表示，各国央行、财政部和其他主管部门应努力解决支付系统中的这些不足。它说，公共部门应加紧采取措施，将无法获得银行服务的人们纳入金融体系。

G7还补充说，各国央行本身应与彼此合作，甚至考虑发行自己的数字货币。