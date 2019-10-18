“摔杯”的李国庆，并不容易的再创业

有些人比其他人更容易引起关注，互联网圈子的老板里面，李国庆是其中之一。

“我口无遮拦，多有得罪，请海涵”——去年12月，因为点评刘强东事件的言论引起巨大争议，并伤及当当，李国庆在微博公开致歉，将个人简介改成这句话。

敢说，真性情，是李国庆给外界的印象。习惯了规规矩矩的表达之后，个性化的企业家更容易让公众记住。不过企业家的立身根本不在言论，更重要的还是其创办的企业，推出的产品与服务。

对李国庆来说，当当无疑是人生中特别重要的一番事业。创立当当曾给他巨大的荣誉和财富，却也给他很深创痛。

今年2月，李国庆忽然宣布离开当当，重新创业。此后他反复提到被妻子俞渝“逼宫”离开当当的故事。甚至在最近一次视频采访中，“情难自已”而摔了杯子。

有评论说他作秀，也有评论对他的过激举动表示理解。而在一场风波中，李国庆的新项目“早晚读书”再次进入到公众视线里。

早晚读书是李国庆事业的第三春，根据他的设想，短则三年，长则五年，这一新项目的市值可以超过当当。不过目前看来，情况并不乐观。

李国庆当当往事

很少有企业家会反复地公开谈论家事，李国庆是例外者中的一员。这跟他自身情况有关，在当当的故事里，离不开“夫妻店”这个话题。

1999年11月，李国庆与妻子俞渝联合创办当当。彼时，互联网购物对国人来说还是陌生事物，而李国庆夫妇看准了网购图书的交易，用他自己的话说，“我们梦想当当网在未来会成为一家改变中国文化产业，改变全民阅读的公司。”

相对李国庆频频出现在舆论漩涡中，俞渝显得低调甚至神秘。不过对当当的发展而言，其功劳不可忽视。

俞渝是北京外国语学院英语专业学士，而后获纽约大学工商管理学院金融及国际商务MBA学位。在创办当当之前，她已经在华尔街创出一片天地，金融是其强项。当当创办不久，遭遇2000年的互联网泡沫，夫妻合力挺过。2003年，俞渝为当当争取到老虎基金1100万美元投资。

2010年12月8日，当当在纽约证券交易所挂牌上市，成为中国第一家完全基于线上业务、在美国上市的B2C网上商城。上市当天，当当股价上涨86%，并以3.13亿美元的IPO融资额，创造了亚太区2010年高科技公司融资额度的历史新高。

那是李国庆和俞渝的高光时刻，搜索当时照片，两人的合影往往排在前列。因为这种商业上的成功，两人曾被视为一对“模范夫妻”。李国庆早先也提到，刘强东经常给他说，羡慕他有这么一个从华尔街回来的老婆，帮他做生意。

不过在2011年，当当上市几个月后，俞渝便表示了对夫妻创业的不支持。在《杨澜访谈录》中，俞渝提到对创业者的忠告，“夫妻不要在一起创业，生活已经挺不容易的了。”因为生李国庆的气，俞渝一个多月没有回北京的家，自己一个人在纽约生活。

在李国庆这边，也反复就“夫妻创业”提出类似看法。

今年2月，李国庆忽然宣布离开当当，再次创业。就“夫妻店”的经营模式，他表示有利有弊。有利的地方，比如“抵挡了各种算计，来自资本，来自合伙人”，同时他指出，“企业发展到一定阶段，一定结束夫妻店治理”。

夫妻意见一致，在企业发展初期能够带来很高的运作效率，而随着企业成长，如果夫妻之间决策不同，造成的内耗也会非常严重。

近年来影响最大的一次，是在2018年年初，关于当当是否要卖给海航的争论。“管理层股东和俞渝都希望尽快卖海航，而我第一不同意卖，第二如果卖，海航绝不是好选项”，在接受海克财经采访时，李国庆提到，“这是巨大的分歧”，导致他和俞渝彻底分开。

反思当当发展，他总结，“夫妻店”总是折中，应该更有魄力，更有胆量，融更多的资，同时网罗更多人才，给现有人才更多的股权激励。

当当是李国庆的一份荣耀，也成为一份难以忘怀的遗憾。

八个月，心难“静”

离开当当，李国庆发表了一封长信。文辞之中，他表露的更多是一种激动和深情。“在经历过无数人生巅峰之后，步入互联网的中场战事，我决定又一次启程，去再度追梦。”

或许是因为常与书打交道，李国庆有时给人一种文艺书生的感觉。当时他引用了两句话，“往事浓淡，色如清，已轻。经年悲喜，净如镜，已静”。而现在看，要“静”下来，并不容易。

八个月前离开当当，李国庆表示：“我相信在我离开当当管理后，结束了夫妻店治理结构，俞渝会带领公司洒脱地开创未来，为当当的近3亿用户提供优质服务。”对当当发展中的一些问题，李国庆表示后悔，不过措辞并不激烈。

三个月前，一篇题为《李国庆是如何被逐出当当网的》的独家稿件忽然传开，李国庆详细讲述了自己在当当“被逼宫”的经历。

据其表述，2018年1月14日晚，一家人重新看《雍正王朝》，正“看到八王逼宫，就八王跟皇帝抢权，说分权这场戏”，俞渝又向李国庆提到：“哎呀，你怎么就不同意卖海航？”李国庆表示，自己的观点还是老样子。次日6点，李国庆收到逼宫信，让他交出新业务，接受卖海航。

还有一件事引起外界注意。李国庆提到，当当董事会曾明确作出决议，“俞渝挂名董事长，回家待着”，而李国庆拿着这份董事会决议，没有执行。

“我心软了”。“我1996年把人家从华尔街骗回来，那时候还是出国热，从华尔街回中国很不容易，那时候她不是什么海归创业回来的代表，真是嫁回来，人家多大的勇气。”

文章写道，“李国庆本来是有机会将当前局面做一个180度逆转的，换句话说，出局的完全可以是俞渝”。

而在近期，李国庆提起往事的措辞愈加严厉，对妻子俞渝的做法，甚至用到了“阴谋诡计”这样的表述。他明确表示，自己不能原谅俞渝，“因为她是我老婆”。当被追问，这“感觉就像一棵刺一样（扎进心里）？”，李国庆情难自已，抄起身前的水杯狠狠砸到地上。

一时之间，四处目光聚焦起来，有人质疑摔杯子是作秀，也有人表示理解。无论是当当，还是李国庆新的创业项目，目前表现都并不突出，不过李国庆本人的言行仍然有很高的关注度。很快，“李国庆访谈中怒摔水杯”登陆微博和抖音两大热搜榜单。

被“逼宫”离开当当，成为李国庆无法忘怀的事。俞渝方面，目前未做发声。

在随后的回应中，李国庆为自己“情难自已”的摔杯举动致歉，“阴谋也好，设计也罢，过去的都将过去”。他表示，自己会带领新的创业项目“早晚读书”，去“创造新的明天”。

早晚读书和它的对手们

李国庆的新项目是早晚读书，剑锋所指，在知识付费。

他认为，当前知识付费市场“粗制滥造”，存在组稿严重、广告多体验差、选书依靠虚假排行榜等问题，而他创办的早晚读书，要把精品选出来，把精华讲出来。

怎么选书？此前发布会提到，早晚读书将借助大数据，通过真实有效的图书畅销榜、话题热度榜、内容实用性、经典榜单、内容差异化、顾客的需求等数据支撑选书，并且，讲书大咖、会员代表、选书编辑等，都会在选书团中占有一定的比例。

（来源：早晚读书公众号）

此外，发布会时还提到，早晚读书邀请的导师均是“读过万卷书，行走万里路，经历万件事，抒过万丈情”的人，第一期的40位进入备课及准备状态，其中包括俞敏洪、贾平凹、张绍刚、纪连海等名人，同时声称，“已邀请到1100位不同文化领域的KOL加入讲书团”。

虽然听起来不错，但归根结底，还是读书讲书。而在这条赛道上，已有产品发展壮大。得到、樊登读书，乃至于喜马拉雅等音频平台，都是早晚读书要挑战的对手。

打开早晚读书可以发现，目前这一平台的内容主要涉及人文、亲子、职场、管理、两性、自我成长等六个大类。热门解读人包括李国庆自己，以及戴建业、纪连海等人。在阅读量榜单中，由李国庆解读的《闪电式扩张》排名居首，有大约4.7万次播放。

（从左至右，早晚读书阅读量总榜前六）

直观感受上，早晚读书提供的内容数量相对较少，丰富性略差。作为对比，得到给用户的选择要多出不少。除听书服务外，得到还提供学者、专家开授的课程，电子书，讲座等，涉及的内容类别也更广泛。

（早晚读书与得到的首页对比）

知识付费产品面对的一大问题，是内容同质化。尤其对讲书而言。这家讲蔡康永情商课，另一家也有，一般用户未必会细细区分两者的不同。更普遍的情况是，既然这家有，就在这家听。产品使用本就有惯性，能提供更多内容的平台，自然吸引到更多用户。

供职于某投资机构的沐雨曾是得到重度用户，她提到，罗振宇一次一个小时讲一本书的时候，都会听完，感觉“特别适合跑一个10公里的需要”。不过现在她成为喜马拉雅的重度用户，“因为选择更多”。

（喜马拉雅和蜻蜓FM都提供了更丰富的内容）

此外，虽然早晚读书强调精选讲书人，宣称“跟对的人，读对的书，做对的事”，其他平台，也不乏专家大咖。

“再造当当”不容易

根据李国庆的预期，这一次创业，“完全有能力，短则三年，慢则五年，做的利润和市值超过当当”。不过谈起来轻松的事，做起来不一定轻松。除了面对先行者的竞争，知识付费行业本身也面临质疑。

2016年被认为是知识付费的元年，喜马拉雅、得到等一众“玩家”纷纷入局，不过到2018年，唱衰与质疑不断，行业转而讨论内容创业寒冬与知识付费遇冷。再入局，显得有些不合时宜。

2018年年中，暨南大学新闻与传播学院传播大数据创新实验室与21财经App联合发布了《2018年知识付费研究报告》，当中指出，随着公众对知识付费产品的新鲜感降低、用户复购率下降、总使用时长缩水，包括喜马拉雅、知乎Live等一线知识应用在内的整个知识付费行业开始出现营收下降的问题。

报告总结了知识付费发展面临的四种困境：付费是“原罪”，习惯了在免费环境获取信息的用户，尚未完全养成付费阅读习惯；侵权现象频发，抄袭严重；优质内容建设力不足，用户复购率低；贩卖焦虑与情绪化购买。

不过，知识付费的需求也确实存在。产品经理晓林使用这类产品已有数年，有空就看。在他感受中，这类产品满足了自我提升的本质需求，而他还有自我提升的欲望。对互联网从业者秋寒来说，可以用这类产品了解行业最前沿的观点，“尤其是很多行业一线大咖的观点，有引导性，对于知识储备和行业方向的把握有用”。

沐雨提到让她意外的一件事：吃饭时，沐雨在喜马拉雅上听蒙曼讲的武则天，家里写字都不利索的做饭阿姨听到，就让沐雨帮她也装一个。沐雨给她下载完教她怎么用，后来发现阿姨自己在上面找到了做饭的教程。“我觉得这个就特别好，感谢互联网，感谢知识付费”，沐雨向新浪科技说道。

知识付费产品中，往往也有很多免费内容，而不论怎样，它们给予了人们更多接触知识，或者说有价值信息的机会，在一定程度上，促进了人们获取知识的平等。进一步，则有可能改变人们一时的生活乃至人生。

对李国庆来说，做早晚读书这个创业项目，也有关于“知识改变命运”的思考。他曾表示，提高国民阅读量，让更多人通过知识改变命运一直都是其创业信念，“做当当时，是这个信念，现在做早晚读书，还是为了实现我的这个信念。而这一次，我想用更直接的方式，帮助更多的人读到好书”。

现在的问题是，与李国庆自身引起的火热关注度相比较，他的新项目要“低调”许多。不少人听说早晚读书，还是因为近来这次“摔杯”事件。

八个月前宣布离开当当，李国庆自问，“少年心，鬓如霜，还能创辉煌？”。目前看，答案还难讲。

（应受访者要求，沐雨、秋寒为化名）