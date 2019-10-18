三星Galaxy Note10＋5G版将推出周仰杰博士手工定制版

IT之家10月18日消息 昨日三星GALAXY盖乐世官方宣布，将推出三星Galaxy Note10+5G版手机的周仰杰博士手工定制版。

官方表示，愿莫奈彩成为Galaxy Note10+5G和周仰杰博士（Professor Jimmy Choo Yeang Keat OBE）的纽带，期待莫奈彩在周仰杰博士的手中绽放。

从消息中透露，周仰杰博士手工定制版的三星Galaxy Note10+5G版可能是莫奈彩配色或元素。

据了解，三星Galaxy Note10+采用6.8英寸动态AMOLED显示屏，分辨率为3040×1440。屏幕支持HDR10+和动态色调映射技术，采用了挖孔屏的设计，摄像头开孔位于屏幕顶部正中间。

相机方面，主摄像头具有1200万像素，1200万像素支持OIS的长焦摄像头和123°超广角的1600万像素摄像头。还具有3D ToF传感器，3D扫描仪应用程序使用该传感器可以创建真实物体的3D模型。三星Galaxy Note10+搭载高通骁龙855处理器，内置4300mAh电池，支持45W超快速充电等。

百科介绍称，周仰杰（Jimmy Choo）是英国戴安娜王妃生前的御用鞋子设计师。他是世界最著名华裔鞋类设计师，唯一一位在国际拥有自己英文姓名Jimmy Choo为著名鞋子品牌的华裔人士。