华为Mate X国内发布时间曝光：10月23日发布，另有麒麟990版本

早在今年年初举行的MWC2019大展上，华为旗下首款折叠屏手机——华为Mate X就已在全球范围内收获了无数掌声和关注的目光。不过受到同为折叠屏手机的三星Galaxy Fold折叠屏严重的故障问题的影响，华为Mate X的上市时间也一度推迟。直到9月19日晚举行的华为Mate30系列旗舰发布会上，余承东才带来了关于该机较为确切的上市信息。现在有最新消息，近日有媒体爆料称，该机将于10月23日正式亮相。

外观方面，根据此前曝光的消息，华为Mate X采用极具特色的鹰翼式折叠设计，在折叠状态下正面屏幕尺寸为6.6英寸，分辨率达2480*1148，背面副屏为6.38英寸，分辨率为2480*859，在展开状态下，该机屏幕可达8.0英寸，分辨率为2480*2200，可将其作为平板使用。

配置方面，华为Mate X在亮相之初搭载的是当时顶尖的麒麟980处理器，而近期有消息称该机将升级为全新的麒麟990处理器，并同时集成5G基带，性能更强悍，5G连接更迅速，不过目前该消息并未得到官方的确认。此外，该机将配备该机有6/8/12GB运存和128/256/512GB机身存储，将有望配备65W超高充电器。

据悉，该机可能会在10月23日发布，此前其在海外公布的售价达到了17000元以上，而其国行售价也将有望达到14999元，更多详细信息，我们拭目以待。