石头扫地机器人T6：家务男孩儿的大玩具

小时候，笔者一直都有一个说大不大，说小也不小的心愿——拥有一辆属于自己的遥控赛车，为了这辆遥控赛车，笔者帮干了不少家务，当然，大多都是扫地拖地。

后来笔者终于拥有了一辆属于自己的遥控车，羡慕坏了身边的小伙伴。其实笔者在扫地拖地的时候也是偷了不少懒，一些墙角的边边缝缝也只是简略一过，但是玩遥控赛车的时候总喜欢将遥控车沿着墙角跑，拐角的时候来个极速漂移，在小伙伴们仰慕的眼神中深藏功与名。

白天玩遥控车把家里弄的是狼藉一片，到了爸妈下班回家之前，就得用最快的时间把房子打扫干净，那时候笔者也会天真的幻想，如果遥控车有扫地拖地的功能就好了，这样遥控车经过的地方，都会是干净的。

长大之后，童年记忆里的那辆遥控车早已经不知去向，但是打扫卫生的习惯至今保留。伴随着科技的发展，一些传统的习惯正在被逐渐改变，比如专为扫地而生的扫地机器人，在国内市场，提到扫地机器人就不得不提石头扫地机器人这个品牌，石头科技凭借着米家扫地机器人等几款产品，一举成为了家用扫地机器人市场上的一匹黑马。

“懒惰”是科技创新的原动力之一，以石头扫地机器人T6为例，其具备的拖扫一体功能不仅让你省去了扫地的时间，甚至连拖地都能帮你完成。

石头扫地机器人T6采用拥有10项专利的激光雷达，支持地图管理3.0以及AI清扫路线规划，全面应对复杂环境，此外，T6吸力可达2000Pa，电池容量为5200mAh，还支持2cm强力越障，保证清扫区域更加宽广。

在核心配置方面，石头扫地机器人T6搭载德州仪器DSP芯片，核心马达采用万宝至LDS马达电机，内部还有IMR模内热转印薄膜。风机则采用NIDEC风机，而内置陀螺仪则采用博世陀螺仪。最为核心的CPU部分采用了ALLwinner 4核芯片。沿墙传感器方面石头扫地机器人T6采用的是KODENSHI传感器，元件稳定可靠的同时官方还提供了2年的质保。

关于石头扫地机器人T6，IT之家已经进行过深度评测，详情可点击《散发极黑的浪漫：石头扫地机器人T6体验》一文。

在日常的使用中，石头扫地机器人T6最吸引笔者，还有更加友好和智能的App体验，通过米家App，你可以能控制石头扫地机器人T6进行定时清扫、查看清扫记录、定位机器人等。

比如在米家App中，你可以启动石头扫地机器人T6的遥控模式，就像操控一辆遥控车那样简单，遥控模式分为“按键”和“摇杆”模式，通过按键，你可以随心所欲的让石头扫地机器人T6去你想去的地方，完全可以当成是一个成年人的大玩具，让扫地也变得更加轻松愉快起来，童年的那个不太现实的愿望，似乎通过石头扫地机器人T6“另类”实现了。

GIF演示

在笔者的体验中，石头扫地机器人T6的移动速度虽然并没有童年中的遥控车那么快（太快了也扫不干净），但是反应还是相当迅速的，几乎能做到指哪打哪。

当然，石头扫地机器人T6还支持小米手机的小爱语音操作，相当于一台遥控车有了语音指令功能，一些简单的指令，诸如扫地、拖地、停止、回冲都能通过小爱同学进行控制，此时此刻的石头扫地机器人T6让笔者想起了动画片《四驱兄弟》里的四驱车，加速全靠喊。

总结：

石头扫地机器人T6这些走心的小功能，在解放双手的同时，也让清洁成为了一件轻松愉快的事情，目前石头扫地机器人2019新款T6拖扫一体机已正式开卖，活动售价2499元（原价2799元）。此外石头科技还推出了一款全新的石头扫地机器人T6星钻礼盒版，礼盒内容更丰富但价格和普通版保持一致，活动售价均为2499元，感兴趣的小伙伴，不妨关注一下。

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