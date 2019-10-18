谷歌Pixel 4隔空操作背后，Soli项目有多神？

到目前为止，你应该已经知道：新的谷歌Pixel 4内部有一个微型雷达芯片，可以让你滑动或挥动你的手来做一些事情。更重要的是，运动感知（Motion Sense）是用来检测你的存在的（正如谷歌所标榜的那样），它知道你是否在那里。该技术来自于2015年首次公开演示的Soli项目，现在Pixel 4是这一项目的第一个商业变现。对一些空中手势的反应还有不足，但谷歌看到了它未来发展的潜力。

新的计算机接口总是这样。鼠标和触摸屏引发了计算机领域的巨大革命，所以你可以看到一个新事物出现时也期待可以实现同样的潜力。这是苹果首席执行官库克在推出苹果手表的数字表冠时掉进的陷阱，他认为数字表冠可以和鼠标一样重要。（事实并非如此。）

幸运的是，谷歌并没有对运动感知有太多的要求，但它也有类似的问题。在第一个版本中，运动感知可以做的事情和它实际做的事情之间的差距是巨大的。从理论上讲，在手机上安装雷达是一场革命。实际上，这可能只是一个噱头。

谷歌Pixel产品经理Brandon Barbello表示，运动感知基本上有三种交互方式。理解其中每一个对使用Pixel 4的整体体验都很重要的原因，是理解为何谷歌认为运动感知不仅仅是其功能总和的关键（不仅仅是一个噱头）。

第一种是存在感。当手机放在桌子上时，Pixel 4内置的Soli雷达芯片会在手机周围产生一个小的感知气泡。（只有面朝上或朝外时才打开）它是一个半径为1到2英尺的半球。它只是盯着你，确保你正在附近，如果你不在，它就会关掉手机一直显示的东西。

第二种是抵达。这没那么复杂：手机只是注意看你是否伸手去拿，然后迅速打开屏幕，激活面部解锁传感器。如果闹钟或铃声响了，当手机看到你伸手去拿它时，它会自动安静下来。

最后是实际的手势，包括两种。你可以快速波动，以取消那些电话或打盹所设的闹铃。如果需要播放的音乐前进或后退，也可以向左或向右滑动。你可以做一些更具体的事情，但谷歌暂时不会向第三方开发者开放更多手势。

大多数这些功能以前都是用其他传感器完成的。你可以在手机前挥手，让它们的摄像头检测到。当你拿起iPhone时，加速计会感应到这一点，并启动面部识别。所以问题是：使用雷达来实现这些功能会让体验变得更好，让人们真正注意到它吗?

“这并不是说你会注意到它有多好”，Barbello表示。“因为它就算好多了，你也不会注意到的。（你会认为）应该是这样的。”

谷歌的ATAP分部的工程总监Ivan Poupyrev表示，从技术上讲，人们更喜欢雷达芯片而不是相机。首先，雷达比照相机耗电少得多。另一方面，这不是相机，它不能识别你的身份。Poupyrev表示：“如果你看一下雷达信号，就会发现它并没有识别人类特征的能力。”

Soli项目也不需要像照相机那样的视线范围。它甚至可以通过其他材料工作。原则上讲，当手机面朝下或放在包里时，没有理由不能工作。理论显示，Soli技术也可以在七米外工作（尽管功率是个问题）。

但是Soli在Pixel 4上被实例化为运动感知也存在问题，它在启动时受到了更多的限制。这不是严格的技术限制。Barbello表示：“我们可以像蝴蝶的翅膀一样精确地感知运动。顺便说一句，我相信这一点，至少在理论上是这样。三年前，当Poupyrev第一次向我展示Soli方案的时候，我能够通过拇指和手指在智能手表上方最细微的移动来转动虚拟表盘。

不过，谷歌必须克服一些技术问题，才能让雷达在这种微型规模下工作。在项目进行到相当晚的时候，Poupyrev承认他的团队不得不抛弃他们最初的机器学习模型，需要从头开始。他补充道：“这完全取决于形势。”另外，他还说，“我也不能去买一本书……我们必须发明每一样东西。我们必须从头开始创造。每次你读到一篇关于它的文章，它都假设这个巨大的雷达能够跟踪孔径为10米的卫星。”

Poupyrev表示：“在我看来，把这项新技术应用到手机上简直就是一个技术奇迹。”因此，虽然从理论上讲，Soli可以探测到任何东西，可以从一只蝴蝶的翅膀到一个人站在墙后7米远的地方，但在实践中它可能需要更多的训练才能达到这一目的。

不过，谷歌主要限制了运动感知所能做的事情，因为它正在创建一种全新的交互语言，而且它需要在一开始就限制词汇量。否则，这将压垮设备（或至少超级恼人）。

使用滑动手势：当音乐播放时，在手机上挥动你的手来向前或向后移动音轨。“‘滑动’是什么？”Poupyrev问道。“我们花了几周的时间想办法解决‘滑动’的问题……我们有几十种人们使用的方法。”

如果谷歌必须向用户展示一个教程，详细说明在进行滑动操作时如何掌控你的手，那么问题就来了。因为你会讨厌它。确实会有教程（尤其是神奇宝贝），但它也只涉及一些基础。

谷歌甚至了解到，我们实际上并没有一种通用的语言来表达“向左滑动”和“向右滑动”的意思。不同的人移动手的方向不同，这取决于他们的思维模式，即方向是指他们的手，还是指他们实际上正在与之互动的东西。谷歌最终不得不为那些想改变默认设置的人，设置了一个偏好设置。

我一直在想，这些都不是绝对必要的，因此是一种噱头。我们真的需要手机在触摸它前半秒钟醒来，省得在屏幕上轻按一下吗？按一下取消闹钟的铃声那么难吗？

它们不难实现。但话说回来，谷歌并没有向这个世界承诺。它只是希望有一个更好的，更无缝的体验。Poupyrev指出，很多人使用小的自动回复按钮，而不是仅仅手动输入“是”。他认为：“归根结底，获胜的技术是易于使用的，就这么简单。而消除少量的摩擦是让人们越来越适应这项技术的原因。”

如果你只看“它为你做了什么”，即Poupyrev称之为的“牙刷用例”，那么他认为你没有抓住重点。重点不在于添加大量的新功能；而在于改善“互动的情感成分”。

有些只是好玩而已。除了神奇宝贝教程，还有一款你可以挥一挥甚至挠痒痒的神奇宝贝壁纸，以及一款与UsTwo合作开发的游戏。不过，Barbello表示，其中大部分是“让核心设备的功能更加自然”。

Poupyrev换了一种说法：“牙刷是如何让你快乐的？你知道这会让你的生活更好，却不会让你快乐。而神奇宝贝能让你快乐。”