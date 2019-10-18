美国冰上曲棍球队引入AI聊天机器人：“吸粉”能力太强

对于各种组织机构来说，看到人工智能（AI）价值的最直接方式之一就是使用聊天机器人和会话界面，这是AI的七种基本模式之一。聊天机器人已经被使用了几十年，但直到最近它们才有足够的智能来处理各种词汇、口音和对话风格的会话。现在我们有了可以进行多样化交互的聊天机器人，它们能够应对许多不同的会话模式。

无论是客户支持还是会话商务，聊天机器人已在的许多用例中被证明有极大价值。因此，各种类型的公司和组织都在投资聊天机器人和会话系统。在最近的AI Today播客中，来自美国圣路易斯蓝调冰上曲棍球队（St. Louis Blues）的马特·加德纳（Matt Gardner）分享了亲身经验，揭示该球队如何使用AI驱动的聊天机器人来吸引粉丝。特别值得一提的是，圣路易斯蓝调队使用Facebook聊天机器人来帮助增加球队与球迷之间的互动。

加德纳负责圣路易斯蓝调队的数字战略。他的工作是增加与球迷的互动和收入，同时也要增加球迷的整体享受体验。每年大约有200万球迷进入圣路易斯蓝调队的体育场。随着技术的不断发展，球队找到与球迷互动的新方法至关重要。为了帮助满足他们的需求，Facebook在Messenger上推出了聊天机器人。这种AI机器人的工作是与球迷接触，并找到吸引球迷观赏竞技场冰上活动的新方法。

用AI吸引粉丝参与度

球队已经意识到，不断与球迷接触是至关重要的。在比赛停顿和中场休息期间，Facebook聊天机器人会向球迷发出邀请，试图让他们在活动中保持参与和娱乐。加德纳说，支持聊天机器人的手机是现场体育赛事的“遥控器”。但这也有其弊端。人们只顾看着他们的手机，促使比赛为他们暂停。如果球迷把整个比赛时间都集中在手机上，他们就会从现场比赛上分心，体验也会减少。聊天机器人是为了增加现场比赛参与度的，帮助他们可以获得更完整的娱乐体验。

多才多艺的AI聊天机器人的另一项工作是充当体育场的客户服务代表，无论球迷在体育场内还是在体育场外。在比赛期间，引座员不能遍及整个体育场，所以如果球迷在体育场需要帮助或想要报告些不同寻常的事情，他们可以与机器人聊天。然后，AI会解读消息，并确保它被发送到合适的目的地。

社交媒体也改变了球迷接受内容的方式。社交媒体上的算法并不总是允许球迷获得他们想要的内容。AI聊天机器人允许圣路易斯蓝调队直接联系他们的球迷，有效地绕过Facebook算法，提供球迷们希望看到的最关心的内容。

所有的公司都想收集客户的数据，甚至包括体育团队。这使他们能够更好地定制自己的产品，在圣路易斯蓝调队的例子中，这可以让他们更好地管理门票。聊天机器人收集关于人们去看什么比赛、为何会去以及什么时候去看的信息。来自球迷的信息使体育团队能够更好地根据客户的需求制定比赛日期和定制体验。然而，这样的信息在没有直接与球迷接触的情况下很难获得。

提高广告覆盖率

当然，聊天机器人也能为体育团队带来额外的收入来源。在比赛期间和有特殊事件发生时，聊天机器人与体育场中的其他广告一起发挥作用，为球迷提供与广告的交互，例如在他们的手机上提供链接和行动电话。传统的体育场广告只有在球迷记得去网站或拨打电话的情况下才能奏效。而有了聊天机器人，你可以一种简单的方式从这些广告中传递客户想要的信息。机器人将其作为一条消息传递，而不是手机上可能会惹恼球迷的广告。这样球迷就可以在任何时候返回去看广告，回顾他们在体育场看到的任何事情。

圣路易斯蓝调队之所以选择Facebook Messenger聊天机器人，是因为他们的大部分球迷已经是Facebook用户。通过使用Facebook，他们能够接触到最大数量的粉丝。在这一点上，许多人可能很好奇，聊天机器人如何知道如何与在体育场中的人互动。它会查找触发事件的关键词。加德纳使用的例子是“第一球投票”。当你在比赛开始时向AI聊天机器人发送消息“投票”时，它知道你想参与猜测谁将会进第一个球。大多数与AI的交互都是这样工作的。

人们喜欢和机器人聊天

与聊天机器人的一次交互可以启动一系列的交互链。机器人会分析你正在说什么，并从那里开始接力，并随着时间的推移传递信息。这些交互具有各种响应和通信。能够买票也是聊天机器人未来的重要功能。圣路易斯蓝调队的目标是让球迷能够通过机器人发消息，来挑选他们想要的座位。他们可能会提供许多过滤器，以便帮助解决诸如与赛场的距离、价格和连续座位数等问题。像这样的移动订购在许多地方已经存在，但这是AI开始开发和利用的一个领域。

圣路易斯蓝调队希望用他们的聊天机器人做更多的事情。他们希望做的第一件事是允许AI帮助处理订单，远程订购食品和商品而不需要排队也是该公司希望支持的功能之一。一家名为Pico的以色列公司帮助圣路易斯蓝调队建立并开发了机器人，该公司专门为客户和球迷创造快乐交互，并提供基于AI的游戏。

这个聊天机器人已经存在将近两年了，在球迷中大受欢迎。加德纳表示，球迷们真的很喜欢聊天机器人。他们喜欢知道公司想要与他们接触，而且机器人帮助他们知道有人在倾听他们的诉求。事实上，其他体育团队和公司已经向圣路易斯蓝调队寻求帮助，以实现他们自己的目标。随着时间的推移，AI的这种功能只会变得越来越流行。