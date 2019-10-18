全新ALIENWARE键鼠耳机套装体验：性能强大，价格不菲

提到ALIENWARE，绝大多数人首先想到的就是各类高端的游戏笔记本和主机，它可以说是在PC界最强大的存在。作为一个ALIENWARE的死忠粉，新款外设产品刚刚上市，就盘算着要购买一套。也许是我的愿望让老婆看到了，在生日之际收到了一个大礼包，打开的瞬间，彻底惊喜到了，期盼已久的ALIENWARE全新外设竟然出现在眼前！起初还以为是哪位土豪朋友送的，原来这就是老婆送我的礼物，真是感动至极。



这套全新的ALIENWARE外设产品，包括了AW610M无线RGB高阶电竞鼠标、AW510K矮红轴机械键盘以及AW510H 7.1虚拟环绕声专业电竞耳机。接下来就让我们一起来体验下它们吧。

产品细节与体验：

ALIENWARE外设产品的包装风格简约，个性鲜明，却不花哨。包装整体以白色调为主，封面均有着产品的外观渲染图，灯光效果也能清晰地展现，非常的形象。除此之外ALIENWARE品牌LOGO也没有缺席。下面我们来逐个介绍。

AW510K键盘的包装盒采用了抽拉式的开箱设计，在机身配色方面有黑白两种颜色，我购买的这款则是白色了。可以看到键盘静静地躺在盒体中，丝毫没有晃动的情况，保证了运输中的安全。

外观方面，AW510K两侧依旧做了钻石切边的设计，看上去非常有型。不过相比现有的AW768来说，要更加圆润一些。AW510K键盘主体采用了标准的104键布局设计，并且支持宏设置。掌托部分跟AW768完全不同，变成了椭圆形包边设计，像极了ALIENWARE笔记本背面的设计，此外掌托下沿还集成了RGB背光LOGO。

这款AW510K采用了轻薄的悬浮式按键设计，表面做了亲肤涂层设计，每一次敲击瞬间都能完美与手指贴合在一起，整体手感非常舒适。轴体方面则是采用了矮红轴轴体，可同时满足灵击、回弹、耐久和轻柔四项体验，对于使用场景变换多的用户，无疑是个惊喜。

全新进化的Cherry MX矮红轴除了以上优点之外，轴体比标准版浅35%，仅1.2mm的触发键程，压力克数为45克，单轴寿命5000万次，单轴尺寸为14*14*9.6mm，实际体验噪音控制的很理想，无段落感，回弹有力，非常舒适。

按键布局为标准的104键设计，没有配置多余的宏按键，跟普通的机械键盘没什么两样，那怎么撑得起电竞键盘的名号呢？原来是看似没有，实则104颗按键全部都是宏按键，是不是太过于强大了？通过AWCC智动能技术平台可以单颗按键自定义其功能，这对于电竞玩家来说是个极大的便利。

像shift、enter以及space键这样的大键位，AW510K使用了卫星轴的结构设计，整体性非常好，下按时可以感觉到非常平稳，回弹、灵敏度与小键也无差别。按键上的字体采用较为清秀的细线条字体，没有为了增加透光度而选用那种宽大的字体，看起来比较精致舒适。

在打字方面，矮轴的机械键盘其实和其他机械键盘还有区别的，机械键盘在敲打时发出的声响是最悦耳的，但矮轴打字手感方面有着灵敏反应，回弹紧致有力，声响会略为小声一点，依旧富有清脆感，这也是我比较喜欢的。

在键盘上方则是多媒体区域，包括了FN锁定键，WIN锁定键，灯效模式切换键，灯效亮度调节键，以及音乐播放，切歌按键等，非常的全面，日常使用完全够用了。右侧延续了获得广泛好评的音量滚轮设计,操作起来特别顺手。

线材方面用料扎实，整个线材长2米，可满足多数用户的需求，这一条线材里面集成了键盘USB和拓展USB连接线，功能是很丰富的，但我个人不太习惯电源线采用一体式设计。

在电源线的左侧，还配置了一个USB接口，可以直连鼠标等其他外设产品。除此之外，它还能连接U盘，实现数据传输，如果后续能够升级成USB3.0的话，实用性会更强。

键盘背面的布局同样非常的简约，材质为ABS工程塑料。四角配有防滑垫，顶部的防滑垫集成在了支脚上，采用了两段式设计，高低可调。支架比较宽大厚实，放在桌面上非常平稳。

与AW510K相匹配的则是AWCC智动能技术平台，它是可以静默安装的。也就是说，在将键盘，鼠标插入主机时，相关驱动准备就绪后，会自动识别你的PC操作系统，然后提供对应版本安装。安装完成后，需要重启一次即可正常使用。

这款AWCC智动能技术平台还是很强大的，除了可以扫描PC端已安装的游戏外，还可以通过AlienFX进行全方位的灯效设计，可以实现自定义灯效和宏按键设置等。每一个按键的灯光，以及它的功能都是可以自定义设置的，呈现完全“开源”的状态。如果说键盘，鼠标本体是躯体的话，那么AlienFX就是它的灵魂。

AlienFX可让玩家彰显自己的个性，打造属于自己的炫酷特效。更加自由的灯光设计，让用户在听音乐或玩游戏的同时，电脑键盘或者屏幕背后会改变不同区域的灯光效果。包括颜色、变形(色彩变换)和脉冲(闪烁)等效果足够让ALIENWARE显得与众不同。

目前《英雄联盟》、《地牢围攻3》、《巫师2》、《坦克世界》以及《EVE》等上千款网络游戏和单机大作都全面支持游戏情节与AlienFX灯光效果联动。以《英雄联盟》这款游戏为例，可以完美适配AlienFX技术。在用户的自定义下，将游戏中的场景反应到现实的灯光效果上。被攻击、击杀敌人时，AlienFX将作出不同的反应。不同灯光的颜色反馈，会带给玩家不同的游戏体验。将虚拟的体验带到现实中，让游戏不单单是仅限制于屏幕中。

说完AW510K矮红轴机械键盘，我们再来看一下这款AW610M无线RGB高阶电竞鼠标有什么特色。首先看下AW610M的配件方面，配置了一条USB连接线，以及一个USB转接头，相关的说明书等也一应俱全。

这款AW610M无线RGB高阶电竞鼠标同样有着「星辰」和「月球暗面」两种极简配色方案。键盘选择了「星辰」系，鼠标当然也要选择「星辰」系，黑白配色很符合我的审美观。

外观方面，整体采用了对称式的布局设计，非常耐看。在手感方面也是非常出色的，加入了更多的人体工程学设计，可与手掌完美的结合。表面的喷涂工艺亲肤细腻，彻底杜绝了沾染指纹的弊端。

根据官方资料显示，这款AW610M无线RGB高阶电竞鼠标是由ALIENWARE的设计团队经过80多次3D建模更新,邀请了游戏玩家参与190多轮测试,打造出符合人体工学的流体形状。甚至连LCS冠军队伍TEAM LIQUID也参与了全程测试，可见ALIENWARE在设计方面下足了功夫。

这款AW610M支持有线/无线模式自由切换。在鼠标的前端位置设计了一个呈六边形的端口，这就是用来连接USB数据线的，这样的设计可以更加牢固，不至于线材脱落。

这款AW610M共配置了7颗按键，每颗按键均可以自定义它的功能，跟AW510K一样强大。按键的布局跟传统的电竞鼠标保持一致，主要包括滚轮，DPI调节键（前后均可操作，可以实现DPI增加或减少），左键和右键，以及两颗侧键。至于灯效嘛，我们后面来介绍。

鼠标的背面，按键也是不少的，跟我之前用过的所有鼠标有着很大差别。位于最上端是一个滚轮二级调节开关，第二个则是ALIENWARE独有的PixArt传感器，居中的则是光学引擎，在它的下方则是无线模式开关和蓝牙适配器。值得一提的是：PixArt传感器可以实现高达16000DPI，可精确定位每个像素点，实现每个定位点杀，吃鸡也好，团战也罢，都能够淡定自如。

这个蓝牙适配器的存放位置真的是很巧妙，采用了弹出式设计，轻按即可锁紧、弹出。这样的设计容易携带，还不至于弄丢，非常人性化。

续航方面，凭借ALIENWARE创新技术，一次充电可以实现350小时的超长续航，像我这样的重度用户使用的话，可以连续使用半个月，出差路上带上它也不用担心电量不够用。如果真的没电了，也可以使用移动电源为其充电。灯光方面也是AW610M的一大特色，接下来我们就来看一下吧。

灯效方面也是我最喜欢的，AW610M支持1680万色RGB灯光，同样可以通过AWCC智动能技术平台这款软件来进行调节和自定义。我个人比较喜欢渐变模式和呼吸模式，而且变换的频率也是可以调整快慢的，操作非常简单。除了灯效外，DPI，滚轮速率，双击速度等也都是可以调整的。而且还有鼠标加速功能，可以完美的应对每一个游戏。

最后，我们再来看下这款AW510H 7.1虚拟环绕声专业电竞耳机。开箱后，耳机被紧密的固定在凹槽中，非常牢固。配件方面附带了一条3.5mm转音频+麦克风的Y型转接线，一条3.5mm手机线，一条带USB声卡的3.5mm转USB的线，其中接手机的3.5mm的音频线也是带音量调节线控的。此外还有相关的说明书等。

线材的插头均采用的镀金工艺，可保证音质的稳定输出，并且两条线均支持音量调整，只不过一条是滚轮设计，一条是按键设计。线材均采用了尼龙编织线材，坚固耐用还不易打结。

头戴式耳机其实我并不是很喜欢，因为挤压的难受，天热的时候比较闷热，所以比较排斥，但是这次AW510H给我的感受完全不一样。细致的无缝线一体式耳罩设计，无压力记忆回弹，透气又柔软。圆润的分段式悬浮头梁，力度轻柔，长时间佩戴也不会有不适感。

AW510H采用简洁的机身设计，配色方面同样是「星辰」和「月球暗面」两种极简配色，买的话当然是选择套装了，这样搭配不会显得突兀。AW510H机身表面同样是亲肤设计的涂层，这一点就不再赘述了。

伸缩调节方面很有特点，AW510H采用了隐藏伸缩设计，两个单元调节伸缩是在挂架内部，也就是可以不用拉伸头梁就完成耳机调节，这样设计在外观上整体性更强。同时耳机单元还有一种“悬浮”式的视觉效果。

单元部分水平90°调节和纵向约为10°左右的无阻尼调节、因为是50mm单元，所以耳机罩也很宽大，对耳朵的包裹性很不错。

耳套是卡扣设计，通过旋转便可以将其取下，50mm单元真的很大，通过格栅便可以清楚地看见它，它有多强大呢？据悉最高可播放40KHz的高解析音频，音质效果非常震撼。这在游戏中，无论是枪声，大招特效还是脚步声，都能够体验的淋漓尽致。

这款AW510H采用的是单向性降噪可伸缩式麦克风的设计，基本是全隐藏结构，调节鹅颈管部分可以完全收纳在耳机左耳单元外壳内部。在激烈的游戏中只需要单手就可以将其拉出，用不到的时候，也可以将其轻松推回。

平时除了游戏外，我更喜欢带上它来听音乐，音质表现令我非常满意。三频表现非常均衡，低噪控制也非常优秀，在这个价位的游戏耳机中挑不出明显毛病，在千元级耳机中相当具有竞争力，并且也是千元级游戏耳机中，屈指可数的几款适合音乐回放的产品。如果能做成开放式单元，估计可以变身音乐耳机了，整体声卡内置了7.1环绕效果，但并没有影响音乐回放，在影音以及游戏上临场感不错，且没有那种刻意为了环绕声而做的音染。

体验小结：

这套全新的ALIENWARE外设我也体验有几天了，除了包含着老婆对我满满的爱之外，也让我真正领受到AW610M无线RGB高阶电竞鼠标、AW510K矮红轴机械键盘以及AW510H 7.1虚拟环绕声专业电竞耳机它们三者的强大之处。无论是手感，操作体验，音质还是软件控制方面，都带给我前所未有的体验。当然这套ALIENWARE外设的价格当然也不便宜，但是这种出色的体验绝不是一般的外设产品所能比拟的。

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