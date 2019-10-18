长城宽带发生工商变更，其母公司4月宣布退出宽带市场

10月18日上午消息，天眼查数据显示，10月17日，长城宽带运营主体长城宽带网络服务有限公司出现多项变更，杨学平卸任法定代表人和董事长一职，班殊接任法定代表人、经理、执行董事。与此同时，原董事、监事全部退出，新增监事黄凤娜。

数据显示，其经营范围不再包含第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务等，新增经营电信业务、互联网信息服务。

天眼查数据显示，长城宽带网络服务有限公司成立于2000年4月，注册资本9亿人民币，其母公司是在A股上市的鹏博士电信传媒集团股份有限公司，法定代表人为董事长杨学平，该公司持有长城宽带网络服务有限公司100%的股份。

据亿欧网报道，早在今年4月份，鹏博士宣布战略性退出宽带市场，重点转向装维、代维服务。8月份，鹏博士集团注册成立新子公司长宽通信服务集团有限公司。

作为民营宽带的典型代表，鹏博士旗下的长城宽带以低价策略在宽带市场分得一杯羹。依托宽带接入业务，鹏博士也涉足电视盒子、在线教育等增值业务服务，此前，鹏博士曾获得移动转售业务试点牌照，与中国移动合作，实现固移优势互补。

2013年，中国移动获得宽带业务牌照打破了这一均衡局面，中国移动开启了免费、低价模式“疯狂圈地”模式。去年10月，中国移动宽带用户数超越中国电信，坐上了宽带市场的头把交椅。中国移动的入场，也使得电信联通处于防守被动境地，更是将鹏博士这样的企业“挤出”市场。

数据显示，电信联通的宽带用户增长率不断下滑，长城宽带的财务表现更是“一泻千里”：长城宽带2015年净利润为3.24亿元；2016年净利润为2.84亿元，同比下滑12.31%；2017年净利润为1.6亿元，同比下滑43.43%。2018年上半年，长城宽带净利润为亏损3299.46万元。