快手回应“春晚砸40亿”传闻：消息不属实

10月18日上午消息，据36氪报道，快手的“3亿DAU”目标被进一步明确和细化，知情人士透露快手已经竞标取得了赞助2020年央视春晚红包的资格，预算40亿。

对此，快手回应：消息不属实。

据悉，今年6月18日，快手创始人宿华、程一笑向全体员工发了一封内部信，宣布开启战斗模式，战斗的第一个目标是：2020年春节之前，3亿DAU。

7月16日，快手商业副总裁严强宣布了快手商业化的新目标，2019年年底前完成150亿元广告收入。相比年初定的100亿元，上调了50%。