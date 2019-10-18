央行上海分行：炒鞋或存非法集资、金融诈骗等问题

“炒鞋”等是近段时间兴起的热潮，源于外来的一种球鞋文化，原本只是小众圈子的爱好，但现正被蜂拥而至的投机客包围。

10月18日消息，新浪财经获悉，近期，中国人民银行上海分行下发了以《警惕“炒鞋”热潮防范金融风险》为主题的一份金融简报（下称“金融简报”），其中明确提出，国内球鞋转卖出现“炒鞋热”，“炒鞋”平台实为击鼓传花式资本游戏，提醒各机构高度关注，采取有效措施其实防范此类风险。

“炒鞋”等是近段时间兴起的热潮，源于外来的一种球鞋文化，原本只是小众圈子的爱好，但现正被蜂拥而至的投机客包围。

目前国内已有10余个“炒鞋”平台，毒、Nice、斗牛、当课（get）、YOHO！有货、识货、切克、Drop store、95分球鞋、盯潮等，呈现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。上述金融简报提示，“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。

而如今“炒鞋”交易出现了一些值得关注的问题，央行上海分行在金融简报中提到，一是“炒鞋”交易呈现证券化趋势，日交易量巨大；二是部分第三方支付机构为炒鞋平台提供分期付款等加杠杆服务，杠杆资金入场助长了金融风险；三是操作黑箱化，平台一旦“跑路”，容易引发群体性事件。

该金融简报进行了风险提示，要求各义务机构提高对“炒鞋”对关注和研究，加强对相关反洗钱工作重要性的认识，认真对照上述业务风险，及时开展自查自纠工作，对“炒鞋”背后潜在的金融风险做到早预警、早发现、早处置，防止“炒鞋”乱象事态蔓延，防范群体性金融事件，引导理性消费和投资，发现相关情况及时上报。

同时，该简报还称，各义务机构要加强对涉及“炒鞋”平台的资金交易监测，强化对“炒鞋”平台风险特征的识别，发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的，应及时提交可疑交易报告。