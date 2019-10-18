苹果Apple Arcade好玩吗？ 友情提醒明天起你得付钱了

距离Apple Arcade正式上线差不过快要过完一个月，第一时间就试用起来的各位有没有享受到首发和后续更新作品的乐趣？如果觉得里面有不少很对自己胃口的游戏，其实也不用特别在意，只不过是想要提醒一下，如果感到相性不合，取消订阅就数今天了，不然一个月多被收几十块也挺让人觉得可惜的。

除首发的亮点作品《Assemble With Care》、《Card of Darkness》和《Grindstone》等等，Apple Arcade在上线之后还更新了Amanita Games制作的绘本冒险游戏《Pilgrim》，以及太空射击游戏《Redout》和3D冒险解谜《The Bradwell Conspiracy》，再加上《猫咪收集》制作组的新作《噩梦农场》，从多样化和出新频率方面考虑，Apple Arcade对轻度玩家的价值还是挺可观的，性价比不错。

（《Pilgrim》）

当然，前提条件还得是你真的有时间有心思去玩这些游戏才行，要么就是你压根不在乎一个月5刀的订阅费——有家庭共享和跨苹果生态通用在，你家里总有个爱玩精品小游戏的人能用上它。

另外，明天Apple Arcade还会上新，一款名叫《Manifold Garden》的建筑解谜游戏又要加入套餐了。如果保持这个新作发布频率，并且时不时能搞出个话题性独占作，Apple Arcade很可能会成为另一个把用户留在苹果生态圈的坚固锚点。

至于国区什么时候能用Apple Arcade……别问，问就是等正式通知。