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华为陶景文：工业互联网和消费互联网完全不同，需求更碎片化

2019-10-18 14:16:56来源：TechWeb作者：果青责编：嗜橙评论：

10月18日，在今天举办的2019工业互联网全球峰会上，华为公司董事、高级副总裁兼首席信息官陶景文发表《5G+AI筑基工业互联网，释放工业新潜能》演讲，介绍了华为在赋能工业互联方面的思考和实践。

陶景文表示，工业互联网平台是工业全要素、全产业链、全价值链连接的枢纽，是工业资源配置中心。工业互联网应以降本提质增效为最终目标，推动企业数字化、网络化和智能化升级。

而企业在进行数字化转型的时候，感知、联接、智能成为产业数字化、智能化转型的核心引擎。万物感知是构建工业互联网的基础，万物联接是桥梁，智能化是最终效果。

同时，陶景文强调，工业互联网和消费互联网完全不同，前者对高可靠性要求很高。消费互联网中消费者的需求是相似的，而工业互联网中各个工业企业需求千差万别，需求更加碎片化。

在介绍实现工业互联网的三个主要路径时，陶景文认为主要在于解决三个问题：面对千变万化的用户需求要打造全流程协同控制和个性化定制、打造未来制造业新型生态系统、实现从设计到生产运维数字化。

在谈到5G、AI等技术在企业构建工业互联网时，陶景文强调，每个企业要想清楚，希望通过工业互联网解决什么问题，再界定清楚每项AI技术使用的场景边界，通过业务场景来牵动AI应用的落地。

陶景文介绍，目前华为将自身业务分拆成68个业务场景去实现整个企业的数字化转型。同时，华为通过打造开放的技术平台，让合作伙伴能够利用这些华为积累的技术去开发各行业的应用案例。

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关键词：华为互联网

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