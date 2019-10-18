iPhone+AirPods立减900元：京东iPhone 11 Pro套装预售

IT之家10月18日消息 京东双11预售活动开启，iPhone 11 Pro系列+AirPods无线耳机套装现付定金100元可抵1000元，今年新iPhone京东自营一直没什么大优惠，本次预售可谓小神价了：

• iPhone 11 Pro





iPhone 11 Pro搭载5.8英寸超视网膜XDR显示屏，采用HDR和原彩显示技术，亚光质感玻璃搭配不锈钢设计，支持IP68级防尘防水，拥有银色、深空灰色、金色和暗夜绿色四种配色。

相机方面，iPhone 11 Pro的1200万像素前置原深感摄像头，支持人像模式、智能HDR、4K视频拍摄（最高可达 60 fps）和慢动作视频拍摄（1080p，120fps）；1200万像素三摄系统（超广角、广角、长焦），支持人像模式、夜间模式、自动调整、新一代智能HDR，以及适用扩展动态范围的4K视频拍摄（最高可达 60 fps）。

iPhone 11 Pro A13仿生拥有第三代神经网络引擎的芯片，其面容 ID支持安全验证和Apple Pay，视频播放最长可达 18 小时，流媒体视频播放最长可达 11 小时，支持无线充电，使用随附的18瓦电源适配器快速充电。

价格方面，iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元。

• iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max搭载搭载6.5英寸超视网膜XDR显示屏，配置与iPhone 11 Pro相当。

iPhone 11 Pro Max视频播放最长可达20小时，流媒体视频播放最长可达12小时，支持无线充电，使用随附的18瓦电源适配器快速充电。

价格方面，iPhone 11 Pro Max提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为9599元、10899元、12699元。

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