20笔收购共耗资91亿美元，2019财年将是微软第三大并购年

2019财年对微软来说，是有史以来最繁忙的收购年份之一，其中以75亿美元的GitHub交易为首。

根据最新发布的年度报告，这家科技巨头在截至6月30日的2019财年共斥资91亿美元进行了20项收购。相关研究表明，自2003年以来，无论从交易数量还是支出方面来看，2019年都是微软第三大收购交易年份。微软于2013年在年度文件中开始披露收购信息。

大型收购往往会推动微软的巨额支出，而2019年正好符合这一趋势。与GitHub的交易占该年度微软收购支出的82%，也是该公司历史上第三大交易。微软的其他19项收购总计16亿美元，平均收购价为8420万美元。

微软所收购的企业更为多元化，且符合其在物联网、教育和人工智能等领域的计划。

该公司收购了数家游戏工作室，以增强Xbox Game Studios的产量。而微软最近的几笔蓝筹收购都属于旗下公司，比如LinkedIn收购了员工参与创企Glint，据报道交易价值达到了4亿美元；人工智能驱动的营销公司Drawbridge和GitHub收购了代码审查软件制造商Pull Panda和代码安全公司Dependabot。

自2003年以来，微软已花费超过90亿美元进行收购，除今年外，还有两年进行了至少20项收购交易。到目前为止，微软最大的收购年份是2017年，当时该公司完成了262亿美元的LinkedIn收购交易。微软在那年的年度文件中没有透露它为收购的其他六家公司支付了多少钱，但光是与LinkedIn的交易就几乎是该公司上一年创纪录支出的三倍。

微软的第二大财政年度是2015年，当时它以72亿美元的价格收购了诺基亚。其他重要年份包括2008年，该公司以63亿美元的价格收购了西雅图数字广告公司aQuantive；以及2012年，该公司以85亿美元收购Skype，这也是该公司历史上第二大收购。

在2015到2019财年（纳德拉担任首席执行官的整整五年）中，微软每年平均进行14笔收购交易。

微软的重大收购有着曲折的历史。2012年，该公司减记了62亿美元，这很大程度上与aQuantive有关，该公司当时承认这笔交易并未按计划进行。2015年，微软削减了7800个工作岗位，并承担了与收购诺基亚智能手机业务相关的76亿美元费用。

虽然外界对LinkedIn和GitHub收购交易颇有微词，但是微软从LinkedIn收购案中获得了一个重要的教训，它也适用于收购GitHub：利用其丰富的资源来增强所收购的公司，然后摆脱困境。

微软总裁Brad Smith在去年的一次会议上说：“我们从LinkedIn收购案中学到的是，当我们投入资源来帮助别人更好地完成自己的工作时，他们可以更快地成长。”