雷蛇Blade 15 Studio设计师笔记本开卖，16GB显存

响应英伟达Studio设计的雷蛇Blade 15 Studio设计师笔记本终于正式开卖，定位有硬件性能需求且外观商务化并且不差钱的创意创作人士。配置只有一款，定价为3999美元，光是显存容量就达到了16GB，怕不怕？

为了符合商务风格，雷蛇Blade 15 Studio采用了银色色调，提供15.6英寸4K OLED显示屏，响应时间为1毫秒，覆盖100% DCI-P3色域，配备六核十二线程的酷睿i7-9750H，以及显存高达16GB的Quadro RTX 5000 Studio Edition图形显卡，32GB DDR4-2666以及1TB SSD。

作为NVIDIA Studio序列中的产品，雷蛇Blade 15 Studio将会享受到针对创意软件的定制和优化，再利用RTX特有的实时光线追踪技术，能过做到更快的光影预览效果，以及Tensor Core带来的AI加速计算。

同时，32GB DDR4-2666只是出厂配置，如果你愿意自己升级，还可以将内存升级到64GB，硬盘升级到2TB NVMe PCIe SSD。同时笔记本端口也包含市面上主流的型号，包括1个雷电3、1个Mini DP、1个HDMI 2.0b，3个USB Type-A 3.2，以及一个支持UHS-III速度的SD读卡器。

此外，Blade 15 Studio并非雷蛇的唯一计划，很快Blade 17 Studio也会开卖，同样搭配4K屏幕和Quadro RTX 5000 GPU，所不同的是屏幕刷新率将会提升到120Hz，并且配置更强的酷睿i9-9980H处理器，定价也会更高。

无论如何，笔记本的外观最终还是印证了这一点，有钱人的生活往往就是这么平淡无华，且枯燥。