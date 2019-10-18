阿里马云：2004年就开始考虑退休，风投说我不是合格的CEO

北京时间10月17日下午消息，据外媒报道，上个月阿里巴巴创始人马云正式从公司退休。2018年9月，马云宣布，12个月之后将辞去执行董事长一职，为二十年的掌舵生涯画上句号。

最近，马云透露，早在十多年前，他就已经开始考虑退休这件事。

周二，在新加坡举行的《福布斯》全球首席执行官大会上，马云说，最早萌生退休的念头是在2004年，那时候一个风投对他说，“你不是一个合格的首席执行官”。但真正将退休付诸实践——开始规划接班人——的却是在五年后，也就是2009那一年，公司成立十周年之际。

“从那一天开始，我就在为未来的退休做准备，”马云说，“那一天，我就决定，等到公司二十周年的时候，等到2019年9月10日，我就潇洒离开。”

马云经常说，他希望他在1999年创办的公司能够坚持102年，跨越三个世纪。为了实现这一愿景，马云说，他和团队制定了一个以创新思维和创新方式为中心的强大的领导系统。

“我们不需要第二个马云。一个马云对公司来说已经足够，”他说道，“所以，在过去十年里，我们一直在努力构建一个体系：一个拥有正确领导团队的体系，一个可以创造、塑造、发掘和培养更多领导者的系统。”

为了构建这样一个体系，他说，他们研究了美国的《独立宣言》，英国的议会制度以及罗马的政治，才总结出一个真正的精英制。

“我们花一整年的时间去讨论，辩论这个系统……我们希望，在这个系统里，领导者可以为公司的愿景、使命和价值观而战，”他继续说道。

马云还说，他对公司现在的领导战略非常有信心，相信它可以经受住时间的考验。

“公司不能总依赖马云，”他说，“马云会老，会糊涂，也会经历生老病死。公司真正可以依赖的是一套领导体系，是它的文化和它的人。一个人的能力有限，但这样的体系可以让公司屹立102年。”