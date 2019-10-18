滴滴披露安全攻坚一周年进展：1.98亿用户添加紧急联系人

10月18日消息，滴滴近期公布了安全攻坚一年来，网约车用户使用安全功能的情况。据统计，使用各项安全功能的乘客司机显著增多，不同用户偏好使用的安全功能也不尽相同。比如，女乘客使用行程分享的总数是男乘客的2倍，男乘客使用线上“代叫车”的次数比女乘客高11%。

1.98亿用户添加紧急联系人

一年来，网约车用户安全意识越来越高，打车使用安全功能已经成为出行习惯。根据统计，去年9月添加紧急联系人的滴滴用户不足3千万。时隔一年，这个数字已经增长了5倍多，达到1.98亿。此外，每天约有107.5万个订单的行程信息会被乘车人分享给亲友，行程总距离相当于绕地球188圈。

新功能提升安全感和满意度

安全攻坚以来，滴滴升级乘客端App共25次，尝试推出了“加密行程录音、录像”“醉酒报备”“黑名单”等多项新的安全功能。南方都市报大数据研究院监测数据显示，安全类功能的持续添加与升级完善，不但让用户更具安全感，也提升了滴滴的企业声誉。

以“黑名单”为例，滴滴于2018年10月推出该功能。如今，无论司机还是乘客，只要把对方列入黑名单，一年内都不会再跟对方同乘。截至目前，2248万用户已经使用过黑名单功能。再如，滴滴今年3月上线了“选择路线”功能，目前每天使用人次达13万，乘客与司机的路线纠纷投诉率降低了32%。

数十万用户参与安全规则制定

出行安全需要企业、用户等多方共建。一年来，滴滴用户通过“公众评议会”、线上意见征集等方式，参与制定安全策略、规则。比如，68.9万用户先后参与了滴滴“未成年人乘车”规则的探讨。63.8万司机和乘客参与了“遗失物品返还”规则的讨论。今年7月，滴滴根据各方意见，开始试行“遗失物品返还”规则； 8月优化了“未成年人乘车”规则，允许16岁以上未成年人单独乘坐网约车。

与此同时，滴滴过去一年也推出了更多针对司机的安全功能。例如，滴滴每天会向司机发出32.9万次防止疲劳驾驶的提醒；每月通过视频复核验车12万次。此外，滴滴也在不断优化跟警方的合作流程、方式，并拓展合作内容。截至目前，滴滴平均每月配合警方调取证据1500次，98%在10分钟内完成。

就目前而言，滴滴安全功能已经覆盖出行全过程。不过，滴滴表示，受客观环境、技术局限性等影响，行程录音、行程轨迹监护等部分功能的有效性难以达到100%。乘客出行时仍要提高自我保护意识，时刻关注行程轨迹变化。同时，滴滴表示，今后仍将通过各种渠道和形式，与用户、监管部门等共建安全出行环境。