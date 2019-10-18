苹果Beats Solo Pro 外媒体验：设计、音质都有惊喜

苹果旗下品牌Beats在10月15日推出了全新无线降噪耳机 Beats Solo Pro，为Beats Solo系列带来了Beats Pure ANC降噪技术。

目前Beats Solo Pro暂未在国内上市，但国外的媒体已经提前体验到这款耳机。除了Beats Pure ANC降噪技术，这款售价仅次于Beats Pro的无线降噪耳机还有哪些亮点？

外观

和Beats Solo 3的一体性外观设计不同，Beats表示Solo Pro的外观经过了重新设计，我们也的确能从Solo Pro身上发现一些不太「Solo」的特点，例如用来调节高度的金属滑块现在直接暴露在外，以往光滑的材质现在也改为了手感更佳的磨砂风格，整体看起来少了以往Beats Solo系列的「廉价感」。

Digital Trends：「Solo Pro两侧暴露的金属滑块由阳极氧化铝制成，可以轻松上下滑动来调节耳机头梁的高度。头梁处有更好的衬垫，戴上之后不会有很明显的‘夹头感’，而且耳罩的海绵也足够舒服。虽然我可能需要更长的体验时间来确定Solo Pro在长时间佩戴之后的舒适度，但至少在这一次的短时间体验之中，它的舒适性还是能让我感到满意的。」

The Verge：「Solo Pro没有电源按钮，当你将其从折叠状态展开时，耳机便会自动启动，折叠后也会自动关闭。此外，Solo Pro舍弃了以往Solo系列常用的「廉价感」光滑塑料机身，转而采用磨砂质感的材质。」

Beats表示Solo Pro的皮合成皮革耳罩是经过了‘用户调研’之后的新设计，而且整个耳罩的面积增加了70%，这对于那些之前饱受‘夹耳’困扰的Solo用户来说可能是一个好消息。「Beats Solo Pro不仅更耐汗，而且更坚固，在体验现场我看到了工作人员将其进行反复的折叠和扭曲，但耳机还是完好无损。」

「以往在Beats耳机上的3.5mm耳机孔已经在Solo Pro上被取消，转而是一枚Lightning接口，因此如果你想要通过连接耳机线来聆听更佳的音质，那可能需要额外购买一个Lightning转3.5mm的转接器。」

Macrumors：「Solo Pro拥有六种颜色，包括黑色，灰色和象牙白，还包括由法瑞尔·威廉姆斯（Pharrell Williams）推广的‘More Matte Collection’中的暗蓝色、淡蓝色以及红色。我们手上的这款为暗蓝色，机身由优质的磨砂塑料制成，同时左右两边还带有金属调节带，整部耳机具有一定的耐用性和质感。」

「当你展开或折叠Beats Solo Pro时，它会自动打开或者关闭，因此耳机上没有电源按钮。由于内置了Apple H1芯片，所以Beats Solo Pro的配对和在不同苹果设备之间的切换同样简单，此外H1芯片还提供了‘Hey Siri’的支持。虽然没有电源按钮，但Solo Pro仍然有一些控件，包括右耳罩上的播放控件：轻击耳罩上的Beats LOGO的上方或下方即可调节音量，而轻击（或双击）LOGO则可实现播放控制，例如播放/暂停或跳过曲目。

音质和降噪效果

Solo Pro拥有Beats专有的Pure ANC降噪技术，这一技术将采用高级算法来连续监视和适应收听环境，并针对由头发、耳环、不同的耳朵形状和使用者的运动引起的声音泄漏进行调整。

但和其他厂商的降噪耳机不同，Solo Pro无法调整降噪的等级，你只能在开启或关闭之间选择。而除了「消噪模式」以外，还可以在「通透模式」以及「省电模式」之间切换，其中「通透模式」是Beats推出的新功能，它能够让耳机自然滤入更多环境噪音，让你可以随时留意周围环境，类似于Sony降噪耳机的「环境音模式」。

值得一提的是，Solo Pro在内置的运动加速感应器、语音加速感应器的加持下，能够据具体情境选择适合的模式。

Digital Trends：「如果你坐在安静的咖啡厅，Solo Pro会提供一定程度的降噪效果，而当你走到繁忙的街道上时，Solo Pro将会自动启动‘消噪模式’，来帮助你阻挡噪音。这种自动切换的效果很聪明，让我不用手动去切换不同的模式。」「短暂体验之后，虽然我觉得Solo Pro的降噪效果还没达到Bose 700那样的效果，但整体的表现也足够用了。我对于‘通透模式’感到惊讶。开启这一模式后，耳机之外的声音就像是你没有戴耳机所听到的效果，几乎没有任何数字化处理的痕迹。」

Macrumors：「我们非常喜欢新加入的‘通透模式’，因为它可以在很多日常情况下派上用场，例如在飞机上想要听到广播通知或者和机组人员交流的话，无需摘下耳机也可完成。此外，Solo Pro的音质要稍微比Solo 3好一些，几乎达到了和Beats Studio系列一样的音质表现，音质还是维持Beats一直以来的‘温暖’风格。」

The Verge：「短暂体验之后，我对Solo Pro的音质感到十分满意。此前我们在评测Solo 3时，将它的音质描述为‘成熟、克制且具有品味’，而Solo Pro的表现也是如此，总的来说具有比Solo 3更加‘温暖’‘精致’的音质表现。」

其他

在电池寿命方面，Beats承诺在「消噪模式」或「通透模式」下，Solo Pro最长能够连续播放22个小时音频，而如果开启‘省电模式’的话，续航时间将延长至40小时。此外，Solo Pro还支持「Fast Fuel技术」，充电十分钟即可获得3个小时的续航。

被苹果收购之后，Beats显然拥有了其他耳机厂商所难以具有的「先天优势」，例如苹果的W或者H系列芯片，让其能够与苹果设备建立更加「无缝」的联系，而Solo Pro的亮点之一也在于此。由于它搭载了H1芯片，所以除了在和苹果设备配对、切换时十分便捷以外，「Hey,Siri」以及iOS 13的音频共享也是「附加福利」。

在苹果还未推出真正的「官方」降噪耳机之前，Solo Pro可能是最好的能自由进入‘苹果生态’的头戴式降噪耳机了。