竞争使人进步，第三方推出Mac到Mac扩屏功能

外接第二块显示器是不少笔记本用户的需求。相比额外购买显示器，利用手上已有的iPad更为便携，也更显划算，尤其是苹果已经在iPadOS和macOS Catalina上加入原生的Sidecar（随航）功能之后，对于广大多设备苹果用户来说，别说买显示器，连额外的App可能都不需要了。

但大家都知道，App Store上有很多第三方Mac到iPad扩屏软件，包括TwomonUSB、Duet Display这样着眼于软件层解决扩屏方案的，也有Luna Display这样通过软硬件结合的方式提供扩屏体验的。Sidecar推出后，由于主要功能的重叠，这类软件受到生存竞争，在竞争压力之下，纷纷开发出新的功能。

比如Duet Display，这款老牌软件即将推出Mac到Android扩屏，据悉还在开发PC到iPad/Android扩屏技术。而今天我们要说的Luna Display，则会在4.0版本大更中加入Mac到Mac扩屏，可以像原来扩屏到iPad那样轻松地将Mac主屏幕扩展或镜像到第二台Mac。

开发团队表示：尽管苹果用户可以通过AirDrop快速传送文件，或者在Safari和Messages应用中无缝切换设备，但它们都需要放下手中的设备，然后去使用另外一个设备。”

“我们与苹果公司的不同之处在于，我们希望向用户展现设备组合的潜力，而不是限制自己单独使用每个设备。它带来的生产力效率将大于其各个部分的总和。”

此外，苹果的Sidecar需要macOS Catalina才能与iPad一起使用，仅限于某些较新的Mac和较新的iPad型号。Luna Display 4.0则将功能引入了较旧的型号，作为主屏的Mac要求2015 macOS El Capitan或更高版本，作为辅屏的Mac甚至可以支持到2012 macOS Mountain Lion。家里的老古董Mac和MacBook有用武之地了。

拥有Mac到Mac模式等功能，并支持比Sidecar更大范围的iPad和Mac，Luna Display似乎正在努力将自己定位为Sidecar的多功能替代品。

Luna Display除了需要两台设备同时下载安装软件之外，还需要将一个加密狗插入到主Mac，当然，支持USB-C或Mini DisplayPort等端口。其仅支持无线工作，并且两个设备要求处于同一WiFi网络。