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苹果新专利曝光：Face ID模组还能帮助提升打字效率

2019-10-18 16:45:32来源：威锋网作者：Marcus责编：懒猫评论：

我们曾经报道过许多项「苹果专利」，其中不乏一些稀奇古怪的想法，这展示了苹果对于创新的理解。但今天要报道的这个专利看起来却不太一样。

从美国专利商标局最近披露的文件可以了解到，这项名为「Self-Mixing Interference Based Sensors for Characterizing Touch Input（用于表征触控输入的自混合干涉传感器）」的专利能够通过VCSEL传感器（类似于FaceID的TrueDepth模组）来监测触控屏幕的输入行为。

每一个 VCSEL传感器能够发射人眼不可见的「光束」，并被其他传感器接受或者反射，当使用者在设备的触控屏幕上开始打字时，这些光束的角度会发生变化，而当达到一定的阀值之后便会触发相应的程序。

这可以用来检测使用者在触控屏幕上打字时的「力度」，从而在虚拟键盘上实现类似于实体键盘的「手指半按」状态：除非使用者的手指达到阀值，具体的输入文字才会出现在屏幕上。这可能意味着用户可以在不触发输入的情况下将手指放在触摸屏上，从而实现触摸输入，从而提高打字的效率。

苹果近年来一直在大力推动 VCSEL传感器的发展，iPhone X的FaceID TrueDepth模组便是一个成功的商业例子。2017年苹果曾向光纤组件制造商 Finisar 投资3.9亿美元，后者后来成为iPhone X等机型上的 VCSEL传感器供应商。除了Face ID以外，本文介绍的新专利或许能够成为 VCSEL传感器的新用途。

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关键词：苹果Face ID

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