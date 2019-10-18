逆天！OpenAI机器人实现单手解魔方

北京时间10月18日下午消息，据外媒报道，人工智能研究组织OpenAI在构建通用型自主学习机器人领域，取得新的突破。OpenAI的机器人部门称，去年首次开发的仿真机器手Dactyl，已经学会了单手解决魔方问题。OpenAI将这一突破视为机器附肢灵巧性与公司AI软件的重大进步。OpenAI的人工智能软件，可以让Dactyl接受现实挑战之前，通过虚拟模拟学习新的任务。

在Dactyl的新技能展示视频中，我们可以看到机器手笨拙但准确地操纵着魔方。虽然用了好几分钟时间，但Dactyl最终还是成功解锁魔方。看着一只机器手如人类一样单手摆弄着魔方，若不是动作仍显稚嫩、速度也不够快，否则足以让人汗毛倒竖。

但是对OpenAI而言，Dactyl的成就让公司向更广泛的AI和机器人行业长期追索的目标又更进了一步：无需数月乃至多年的训练，无需特定编程，机器人也可以学习并执行各种现实世界中的任务。

“很多其他机器人可以更加快速地解决魔方。但是这些机器人和Dactyl之间的重要区别在于，其他机器人是专门为了解决魔方而设计的，”OpenAI的研究科学家兼机器人负责人彼得·韦林德（Peter Welinder）解释说，“这些机器人无法用于其他任务的执行，但OpenAI的机器人团队有着别样的野心。我们正试图打造一个通用型的机器人。与人类和人类双手的灵巧性相似，可以完成各种不同任务。”

OpenAI表示，Dactyl是迈向通用型机器人的一小步，但也是关键一步。未来，通用型机器人将能够执行体力劳动或家务活，甚至与人类并肩工作，而无需任何明确的程序来指导机器人的每一步动作。在这样一个未来愿景中，机器人学习新任务和适应不断变化的环境的能力，将于AI的灵活性和机器的强壮性一样重要。