百度：飞桨深度学习平台已累计服务150多万开发者

10月18日下午消息，2019年中关村论坛期间，在AI时代的深度学习技术与应用创新论坛上，百度首席技术官、深度学习技术及应用国家工程实验室主任王海峰提到，深度学习开发与产业应用是一个复杂系统，百度开源开放了自主研发的深度学习平台飞桨，期待与软硬件领域各界一道，更好地把深度学习技术标准化、自动化和模块化，促进产业智能化。

论坛现场，百度AI技术平台体系执行总监，深度学习技术及应用国家工程实验室副主任吴甜介绍了百度深度学习平台飞桨及其产业实践。在全球开源框架阵列里，飞桨是中国首个也是目前国内唯一开源开放、功能完备的产业级深度学习平台。

截止目前，飞桨深度学习平台已累计服务150多万开发者，定制化训练平台上企业用户超过6.5万，发布了16.9万个模型。

深度学习是近年来人工智能发展最迅猛的领域之一。在算力、数据、算法三架马车的有力驱动下，深度学习在语音识别、机器视觉、自然语言处理等人工智能问题上取得实质性进展，由此AI走进了真实应用场景，开始发挥出真正的价值。

百度CTO王海峰博士曾将深度学习平台比作“所有人工智能应用的一个基础的底座”。从组网、训练、到预测，深度学习平台对底层语言和重要算法模型进行封装，极大降低了研发门槛，是典型的共性技术平台。