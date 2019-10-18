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《魔兽争霸3：重制版》全新建筑模型曝光：另加入《暗黑破坏神》元素

2019-10-18 17:29:28来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月18日消息 继早前《魔兽争霸3：重制版》相关角色建模等信息曝光后，外媒今日再度放出了游戏中不同阵营的建筑建模，同时还加入了两款特殊的模型。

第一个建模是巫妖克尔苏加德骑着辆“不死族三轮摩托（Undead tricycle）”，第二个建模是迪亚波罗骑着一辆“暗黑破坏神不朽车（Diablo Immortal car）”。目前尚不清楚加入这两个《暗黑破坏神3》元素的作用。

兽族建筑：

人族建筑：

战役建筑：

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关键词：《魔兽争霸3：重制版》

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