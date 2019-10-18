《魔兽争霸3：重制版》全新建筑模型曝光：另加入《暗黑破坏神》元素

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IT之家10月18日消息 继早前《魔兽争霸3：重制版》相关角色建模等信息曝光后，外媒今日再度放出了游戏中不同阵营的建筑建模，同时还加入了两款特殊的模型。
第一个建模是巫妖克尔苏加德骑着辆“不死族三轮摩托（Undead tricycle）”，第二个建模是迪亚波罗骑着一辆“暗黑破坏神不朽车（Diablo Immortal car）”。目前尚不清楚加入这两个《暗黑破坏神3》元素的作用。
兽族建筑：
人族建筑：
战役建筑：
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