百度CTO王海峰：AI时代深度学习平台一定要对接芯片

10月18日下午消息，2019年中关村论坛期间，百度首席技术官、深度学习技术及应用国家工程实验室主任王海峰指出，人工智能经历了60多年的发展，为什么到现在开始引发新一轮的工业革命？其中很重要的一个带来产业巨大变革的、人工智能很核心的技术就是深度学习。

他提到，深度学习技术发展了很多年，“20多年前我自己做博士论文的时候其实就用现在大家可能都耳熟能详的RNN来做的。但是当时，不管是算力还是数据，其实不足以支撑特别大的系统。所以我当时用很小的数据，一台PC机做，当然博士论文也做出来了。但是想做到今天这种效果的应用，其实是做不到的。”

所以，王海峰认为，这一轮人工智能的革命以及深度学习的成功其实不止是深度学习的算法，也包括算力和数据一起。现在开发一个特别大、特别复杂的基于深度学习的应用系统，不止需要算法的努力，同时需要数据，需要算力。而开发这样一个系统非常复杂，同时，需要这个技术更好的标准化、自动化和模块化。

百度飞桨这个平台是源于产业实践的深度学习开源开放平台。王海峰表示，这样一套深度学习的平台不仅仅是要做软件的优化，同时要软硬一体，跟芯片一起联合优化。

他认为，深度学习平台在AI时代下一定要对接芯片，要做软硬一体的优化，一定程度上相当于芯片里面的指令集。而向上则是要承接各种面向应用的模型以及真正的应用，处在这样一个比较核心的位置。

“所以我经常把它类比为PC时代的Windows，移动时代的Android和iOS，类比为一个AI时代的操作系统。”王海峰说。