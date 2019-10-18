探访丽泽SOHO神秘31层：5G实验室细节曝光

4个月前，SOHO中国董事长潘石屹曾在微博透露，SOHO中国将打造两个5G实验室，同时展示了由扎哈·哈迪德事务所设计的效果图，并表示继续招募5G相关技术、产品和应用入驻5G实验室进行展示。

▲潘石屹微博截图

如今4个月过去了，丽泽SOHO的5G实验室于10月14日正式亮相，我们当然也第一时间来到这里详细体验了一番。

本期5G Weekly，就为大家揭秘这个位于丽泽SOHO 31层的神秘“5G实验室”！

关于丽泽SOHO和5G实验室

丽泽SOHO与北京大兴国际机场同为世界著名设计师扎哈·哈迪德生前最后的作品。虽然目前还在建设中，但走近内部的一瞬间，优雅几何流线设计依然能让人为之震撼，忍不住拿出手机拍拍拍，来感受一下：

▲丽泽SOHO外景

▲丽泽SOHO内部

▲丽泽SOHO楼宇模型

▲在5G实验室内看日落

5G实验室位于丽泽SOHO 31层，实验室入口是潘石屹关于SOHO中国为何建设5G实验室的回答。

▲5G实验室入口来源：SOHO中国官方微博

可以看出，SOHO中国把5G作为信息时代一个重要的发展战略，同时SOHO也成为了全世界第一批引入并使用了5G技术的办公楼宇，在此前的节目中，我们也曾第一时间体验了望京SOHO内的5G应用，并且多次使用其5G室分网络测评5G手机。

▲5G实验室内部环境来源：SOHO中国官方微博

据现场工作人员介绍，SOHO中国5G实验室目前汇聚了18项5G应用：主要分为5G+智慧楼宇、5G+智能感知、5G+智慧医疗、5G+超高清视频、5G+远程交互等五大类应用场景。

这其中包括基于5G功能的智慧机器人、AR/VR/XR设备、智能楼宇管理系统以及智慧医疗设备等。

在5G实验室开放日当天，我们也都进行了体验。

远程医疗应用-磁控胶囊胃镜系统

在5G实验室，我们最先注意到的是一个巨大的医疗设备：磁控胶囊胃镜系统。

做胃镜应该是很多胃病患者的“噩梦”，传统胃镜检查需要将前端装有内视镜的管子伸入胃中，患者经常会伴有恶心感，体验并不算友好。

磁控胶囊胃镜系统，只需要患者咽下一粒“胶囊”，医生即可通过磁控系统让胶囊在患者胃部自由移动，进行更加舒适的胃镜检查。

▲磁控胶囊随医生控制自由移动

▲磁控胶囊模型

而5G网络高速率、低延迟的特性，可以让医生实现远程控制磁控胶囊进行胃镜检查，举个例子：位于美国的李主任，可以利用5G网络，远程给位于北京某医院的患者小王做胃镜检查。

5G+医疗，远程会诊、远程体检、远程手术，这都为患者和医生都提供了更大的方便。

便携头戴设备应用 - AR眼镜、头戴AI计算机

在5G实验室的其中一个展台，我们注意到颜值超高、极具科幻设计感的AR眼镜和“头盔”。

▲工作人员演示AR眼镜

这款小巧的AR眼镜具备远程协作、检查执法、互动展示等功能，工作人员为我们现场演示了一个“小区物业管理”的场景：

佩戴AR眼镜的物业工作人员，可以对路边停放车辆进行检查，眼镜会自动识别车牌信息，并与小区数据库内登记车辆信息进行对比，判断该车辆是否违停。

▲工作人员演示头戴AI计算机

而这个工业感十足的“头盔”其实是头戴AI计算机，据工作人员介绍，其外形设计灵感来源于《星球大战》，当然，功能也的确很“未来”。

工作人员演示了各种声控“头盔”的指令（无唤醒词语音识别），从体验来看，设备对声控的反应速度和精准度都很不错，拍照、录像、缩放、截屏、查阅等功能配合声音指令，可以让正在进行作业的工作人员解放双手，一边通过头盔屏幕查看资料、对现场数据进行处理和回传，一边进行操作。

机器人应用-智能安防巡逻机器人

此前在望京SOHO 5G体验节目中，我们已经为大家介绍过智能客服机器人小达，这一次在5G实验室，除了小达之外，我们还见到了5G智能安防巡逻机器人。

▲工作人员介绍智能安防巡逻机器人

据工作人员介绍，智能安防巡逻机器人与大数据后台相连接，可以在人流密集区域对往来人员进行面部识别，自动对比识别人员身份信息，判断是否有可疑和危险人员活动，一旦发现安全隐患，工作人员还可以通过巡逻机器人进行警告、引导等。

除了人脸识别，智能巡逻机器人还可以对场地内人流量、人体温度等信息进行判断，从多个维度保障安全。

而其大数据后台的应用场景也非常丰富，比如在不侵犯用户个人隐私的前提下，可以对区域内用户的App使用情况、人员流动数据等进行统计。在体验现场，工作人员以望京SOHO为例，展示了近两个月内统计的望京SOHO人员流出、流入地的信息，利用这些数据，可以让企业更加合理的对班车地点、排班时间等进行调控。

▲忙碌一天后，正在“休息”的智能客服机器人小达

太阳落山，我们此次的5G实验室之行也告一段落。

在SOHO中国5G实验室，除了上面介绍的内容，还有5G手机、超清视频、XR设备等更多体验。毫无疑问，在不久的未来，5G技术会在医疗、自动驾驶、人工智能等领域带给我们更多意想不到的应用与惊喜。

最后，就用我们当天专访潘石屹时，他的一段话做结尾吧：

“5G现在还只是刚刚开始，如果能把5G所有的应用利用起来，这个社会就会发生翻天覆地的变化。”

——SOHO中国董事长潘石屹