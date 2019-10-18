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Amazfit智能手表2复联限量版图赏：漫威迷不可错过的礼物

2019-10-18 17:56:17来源：极客公园作者：豆腐店店长责编：微尘/实习评论：

今年六月份，华米科技在北京举办2019夏季新品发布会，带来了全新的AMAZFIT智能手表2以及AMAZFIT米动健康手表。前者一共包括三个不同的版本，分别为标准版、ECG版以及复仇者联盟系列限量版。

不过在发布会结束之后很长的一段时间，AMAZFIT智能手表2复仇者联盟限量版都没有正式开售，也吊足了一众漫威迷们的胃口。时隔差不多四个月之后，现在其终于要正式和大家见面了，极客之选也于前不久拿到了这款产品。

AMAZFIT智能手表2复仇者联盟限量版全球限量5000台，从外包装盒到周边配件再到手表主体，其在很多地方都加入了复仇者联盟元素，具有很高的辨识度，废话不多说，下面一起来欣赏下。

硬件配置部分，AMAZFIT智能手表2复仇者联盟限量版机身由微晶锆陶瓷、不锈钢以及聚碳酸酯材质打造而成，配备一块1.39英寸AMOLED屏幕，分辨率为454×454，搭载了高通Snapdragon Wear 2500平台，拥有512MB内存以及4GB机身存储。

其它方面，它的电池容量为420mAh，官方给出的续航时间为28小时，当然，使用习惯的不同，具体续航表现也会有一定出入，大家作为参考就好。值得一提的是，除了可穿戴设备上比较常见的心率监测、记步、NFC公交卡、支付等功能，AMAZFIT智能手表2复仇者联盟限量版还支持小爱同学以及eSIM卡。

这也意味着，其不再需要依附于手机，能够单独使用。不过，目前国内还有很多地方尚不支持开通eSIM卡，入手前建议大家先查询下你所在的地区是否已经可以开卡，以免造成不便。

AMAZFIT智能手表2复仇者联盟限量版官方售价为1499元，比ECG版本贵了200元。如果你是漫威迷，同时刚好准备入手一款智能手表，那么它会是一个不错的选择。

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