华为、Bose都来参团，智能眼镜为什么又火了起来？

今年以来，越来越多厂商将目光放在可穿戴设备上，智能眼镜再次成为人们关注的焦点。

极客之选在近几个月陆续上手了华为、Bose 出品的两款智能眼镜产品，它们无论是产品形态还是功能特性都有不少相似之处。

在更早的四月份，我们体验了AfterShokz韶音推出的 REVVEZ骨传导太阳眼镜。如果你经常关注我们，会发现智能眼镜开始越来越多出现在日常生活中，甚至苹果也在进行相关产品开发。

这就让人好奇，在手表和耳机之外，智能眼镜为什么突然又开始成长起来？这些产品都给我们带来哪些想象？智能眼镜的未来又会如何？今天极客之选来和大家来聊一聊。

兜兜转转寻找出路

智能眼镜的起步要追溯到2012年的Google Glass，这台设备集中了当时人们对可穿戴设备的各种想象。摄像头、显示屏、扬声器、麦克风等元器件加入让它成为名副其实的「杀手」，使其在各种场合都可以拍照、录视频、播放音乐、接听电话、导航。不过也是由于有这么多功能，这款产品变得非常「极客」，造型怪异，尽管发布后热度颇高，但高昂的价格、不成熟的体验以及人们对隐私问题的担心，都让这款产品历经波折，最终淡出消费领域。

与Google Glass名气相当的微软HoloLens也遇到类似问题。尽管赛道不同，微软选择了混合现实技术（Mix Reality）作为智能眼镜的突破口，但这款产品依然是集成度相当高的产品，可以在空间中进行虚拟操控，还在内部加入大量传感器、芯片等。所以产品发布后，价格高昂、功能不成熟的标签也都令它与消费者渐行渐远，如今的Hololens选择在工业制造、产品设计等B端市场发挥长处。

谷歌和微软在消费级市场的尝试几乎宣告了一个事实，大多数普通消费者对智能眼镜最敏感的是技术和价格。只有用成熟的技术抓住痛点，用较低的价格占领市场，才能让产品走上不断迭代升级的消费者之路，而没有找到这样的路线产品就不会成功。比如SnapChat推出的Spectacles虽然在进行这样的尝试，但却没有抓住用户痛点。而在这条路线上，可穿戴领域的智能手环就做出了很好的示范。

以国内用户熟悉的小米手环为例，在快速崛起的路上，它找到的是续航和价格两个用户最关心的点。在功能和市面上其它产品相似的前提下，通过尽可能长的续航以及最低的价格，大多数人第一次接触并开始习惯智能手环。而在产品积累用户群和口碑之后，再慢慢升级产品，并依旧保持续航和价格两个最重要的点。显然，要想进入寻常百姓家，智能眼镜也需要找到和手环类似的点才能打开市场，这时候，音频功能开始走进各大厂商的眼中。

从复杂到精简的抉择

让眼镜和蓝牙耳机结合是智能眼镜找到的出路，也是今年以来产品上最明显的变化趋势。四月份，极客之选体验的AfterShokz研发的REVVEZ骨传导太阳眼镜上，通过骨传导技术和太阳镜的结合，这款产品可以在用户户外骑行时既充当太阳镜，又可以听歌打电话，但除此之外，这款产品没有对镜片做任何科技改造，让它在外观上看起来和普通太阳镜类似。

类似的变化也出现在华为X Gentle Monster联名眼镜和Bose智能音频眼镜两款产品上，这两款产品也都有太阳镜款，不同之处在于华为X Gentle Monster联名眼镜还推出了光学镜片版本，但在功能上，这两款也都选择了音频作为切入口，没有过多花哨的功能，更像是蓝牙耳机和眼镜的结合。

音频功能加入让这三款以太阳镜为外形的产品找到了一个很好的切入口，在户外尤其是运动时，戴上耳机听歌既不安全也不方便，通过这样的眼镜就能一下解决两个难题，还能减少对耳朵的压迫感，因此从功能上说，它找到了蓝牙耳机不擅长的领域。

为何这些厂商都选择音频而非视觉作为切入点？一方面，这样做让眼镜保持了人们印象中的形态，不至于为了功能让其变得怪异起来，即便不能听歌也能作日常使用。另一方面更深层次的原因或许在于，越来越多厂商开始明白手机作为生活中最常用的设备已经占用太多屏幕时间，再加上智能手表/手环的屏幕部分，眼镜上加显示屏并不会起到太大作用，交互复杂度也更高。在现阶段，或许眼镜上的语音助手层面的交互已经足够。

当然，相比AR、MR等技术，蓝牙音频、骨传导等成熟技术的下放在成本上的影响也是重要原因，今年以来的这些产品，便宜的如REVVEZ骨传导太阳眼镜价格一千出头，稍贵的Bose智能音频眼镜价格在一千五百元档，而最贵的华为控制在三千元左右，从消费者角度来说，也是比较容易接受的。

智能眼镜的新革命

功能的简化只是第一步，无论是利用骨传导技术还是微型扬声器，无论是主打户外运动还是多元时尚，在2019年，智能眼镜领域迎来的这轮新繁荣，都在尽量用更接地气的方式尝试去寻找出新的用户痛点。

这样的功能简化趋势源自于智能手机功能的日益丰富与增强。手机如今已经是集生活、娱乐、工作为一体的强悍设备，无论是处理器还是系统集成度都非常强大，这样的设备可以支撑起日常使用的方方面面，它的算法也可以支持眼镜这样的设备，因此智能眼镜的优势就集中在听、看这样的核心上，避免复杂运算后也可以更好控制体积和重量。

另一方面，如今越来越多厂商已经开始认识到可穿戴设备和手机的关系是互补而非替代。自Google Glass诞生之后，可穿戴设备形态日趋多元化，不同设备提供了不同的基础能力，智能手表提供运动、健康监测功能，智能耳机提供语音助手、通话功能，尽管手机也可以实现这些功能，但在日常使用上不及这些设备方便，这正是智能手环、手表、耳机产品迅速发展的重要原因。

可以想见，智能眼镜要突破的并不局限于技术，而是对于产品互补上的理解，如何让眼镜发挥出更大价值，同时又不至于脱离人们实际需要，这既是厂商面临的挑战，也是一个新的机会。在这条路上，我们或许能重新发现它的价值，找到眼镜能做的更好的新方向。毕竟大家都已经明白，想要「一口吃成一个胖子」的结局，或许就和Google Glass一样，在手机芯片不断向前狂奔，追赶PC的路上，在5G时代的节点上，智能眼镜已经开始渐渐找到自己的舞台。