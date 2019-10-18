创业者哄抢“单身汪”：“好吃懒做”带来新商机？

眼看着“双11”又要来了，准备“血拼”的你，想清楚购物车里该装些什么了吗？要不要准备好计算器看看怎样才能买得最值？

或许，有一部分人不用为此费心了，因为琢磨再多也逃不过“双11”对他们全方位、无死角、妙到毫巅地设计。因为——他们是单身贵族。

有这样一些报告和数据，正摆在众多互联网创企负责人的面前，在互联网经济红利期结束之际，创业者正在开始新一轮细分市场的发掘：

5月底，珍爱网和极光大数据都先后发布了单身人群调查报告。其中，珍爱网的报告显示，中国单身人口已经达到2.4亿。极光大数据报告则显示，在调查的单身族中，20-24岁占比最高，高达57%。

在单身人群中，男性占比59%，女性占比41%，其中64%为上班族。有47%的单身人群认为，自己之所以单身是因为交际圈子过窄。同时，有调查报告显示，单身族正逐渐成为拉动消费的主力人群，是名副其实的“单身贵族”。

根据脉脉发布的《孤独经济》白皮书显示，有57.69%的单身人群表示，自己会为了排解孤独情绪而消费；每月因孤独消费1000-5000元的人超过了七成。

这些消费，涉及娱乐、休闲、餐饮、旅行等众多方面。因此，单身用户、孤独群体，正在成为众多互联网企业、App应用争相“抢夺”的对象。

那么，“得单身者得市场”的逻辑背后，究竟暴露出单身人士怎样的兴趣爱好和消费理念？他们的钱好挣吗？

打游戏、追外剧：社交在云端



“单身人士有太多时间需要消磨。”

胡捷是一名90后创业者，三年前他与朋友一同在深圳创立了一家从事着社交应用的研发与运营的小公司，并先后推出过多款基于兴趣、话题的社交应用。但是，产品推出后基本上都石沉大海了。

他告诉懂懂笔记，今年年初偶然间在网上看到了一则新闻报道，称游戏宅中有将近八成为单身人士，他们每天都是通过游戏消磨时间，甚至会在游戏中寻找异性结伴打游戏、排解孤独。

“有网友开玩笑说，《王者荣耀》才是最强的社交应用，运气好的话能够结识到不少异性朋友呢。”然而，作为一名创业者，胡捷当然知道想打造一款新的网络游戏、手机游戏，绝不是一件简单的事情。

如今游戏市场上主流的网游、手游，几乎都背靠着互联网巨头，拥有难以估量的流量倾斜。明白了自己的处境，他当即决定转型做“游戏化社交”，“虽然也还是兴趣社交，但是游戏的形态暂时很少有创企涉足。这样做下去有可能引起巨头的注意。”

在他看来，既然单身的游戏宅们，打游戏为的是消磨时间、结识异性，那么何不通过游戏爱好、级别段位，更加科学准确地匹配社交关系。让有相同游戏爱好、段位级别的玩家能够分享游戏经验，形成好友关系畅游游戏世界。

“青铜男玩家在游戏里结识了王者女玩家，这样的情况肯定特尴尬。”胡捷表示，团队推出的游戏社交应用可以避免这样的尴尬现象发生。单身的玩家甚至可以设置想要结识何种游戏级别的玩家，实现精准地匹配。

建立社交关系的效率，远比在游戏中随机匹配、聊天结识更加高。这款应用在推出后不到两个月时间，就拥有了近十万用户注册，这样的结果让团队成员惊喜不已，“不过也有点儿麻烦，就是玩游戏的单身宅女数量远远不及男玩家。”

这个难题，或许只能期待迭代后的新版本来解决了。

同样瞄准单身人士推出手机应用的创业者，还有来自上海的自媒体达人Sally。她和两位伙伴在过去的四年时间里，先后打造过多个微信公众号、短视频账号，话题主要涉及情感、文学、消费、美妆。

在近一年时间里，这些账号的阅读量可谓千变万化、七上八下，经常让她和创业伙伴一身冷汗、惊喜交加。

“最近身边有不少内容机构，都在做电影、番剧的推介，有的甚至还提供下载。”她告诉懂懂笔记，相比单身宅男爱玩游戏，单身宅女的爱好，绝对是各种外剧、韩剧和欧美电影。

因此，Sally和团队决定降低一些文字类公众号的工作量，开始孵化与电影、剧集话题相关的短视频“公众号”。让她意想不到的是，在普遍认为自媒体红利消退的当下，团队孵化的新号“遭到”了热捧，每天新增关注用户以四位数的速度递增，“只要做到点儿上，单身宅女爱煲剧的特点就是转化势能。”

游戏、煲剧、购物，已经成为单身群体消磨孤独时光的利器，由此而产生的新应用更成为单身群体尝试“脱单”的方式和手段。

那么，单身贵族们除了爱玩游戏、好看电影之外，是否还会有别的兴趣爱好能给创业者带来机会？

舌尖上的创业机会——美食



“不管是打游戏，还是看剧，只要熬夜的话总会饿吧。”

曾是深圳一家可穿戴设备创企的联合创始人阿恒，在去年年中突然决定离开奋斗了近四年的公司。他在今年初于汕头老家的珠江路附近，悄然做起了一档餐饮生意。他告诉懂懂笔记，当时这一决定不仅让同事们诧异，更是让身边很多亲友都觉得无法理解。

最让人感到难以理解的是，阿恒做的餐饮店门面不大，位置位于一个大型小区内，而且不设置座位、不提供堂食服务。营业时间更奇怪，只在晚上21：00以后开始营业，直到凌晨三、四点关门。

“我想做的，就是单身宅男宅女的宵夜生意，而且只通过平台外卖，没有堂食。”作为一枚资深宅，阿恒深知单身人士熬夜打游戏、追剧集的痛点，每当晚上十点过后，不少宅男、宅女肚子会开始饿得咕咕叫。

然而，想让这些人在无人陪伴的情况下走出家门吃宵夜，绝对是难度相当大的事情。因此，宵夜外送自然成了这一群体填饱肚子、解馋、排解空虚的最佳方式，“我研究了本地年轻人喜好的口味，做的都是炸物、烧烤，不仅承诺周边三公里范围内准时送货，关键是凌晨四点前都可以送。”

自从他在外卖平台上“开张”之后，生意便好得不得了。即便工作日也有不少用户凌晨一、两点下单。在他看来，如果是在广深创业，这份生意可能也会比较火，但是成本一定居高不下。如今在小小的汕头，不仅生意火爆而且各方面成本都远低于一线城市。

下沉市场、单身人士，在线上对餐饮、娱乐、购物的需求大不大？极光大数据报告显示，二、三线城市单身人士占比远比一线城市高，达到了19%；据QuestMobile相关调查报告数据显示，夜间外卖服务消费200-1000元之间的用户，占比高达49.2%，而二、三线城市占比分别为21.4%、19.9%，消费主力为19-24岁的年轻族群。

“除非发薪日之前，大家囊中羞涩。不然单身贵族的夜生活少不了宵夜。”阿恒表示，这正是他放弃原来的事业，回老家聚焦宵夜外卖的原因。

无独有偶，同样琢磨单身贵族们“舌尖上”生意的，还有珠海的李敏（化名）。作为一名资深吃货，李敏认为很多单身人士平时都不开灶做饭，外卖无疑成为首选，但是天天叫外卖也让这个群体产生了不少痛点。

“他们中午在公司吃外卖，晚上回家基本上还是叫外卖，估计也吃烦了。”因此，她针对传统外卖口味单一、容易吃腻等痛点，推出了四季菜单，而且午饭、晚饭、夜宵的菜单各不相同，菜量上也考虑了单身贵族的需求，提供了更多更细致的选择。

李敏透露，自己只聚焦“中高端用户”。因为只要饭菜足够新鲜，口味能够直击味蕾，价格略贵这些用户也能够接受，“有几位单身朋友告诉我，她们每月花在外卖、美食上的支出，占了工资收入将近一半，这可是年薪30万的主，实在是夸张得不行。”

或许，唯有美食最能够治愈孤独。不少单身宅男、宅女都更愿意在吃上方下功夫。那么，单身群体除了喜欢娱乐、社交应用，以及在美食面前毫不吝啬外，还有哪些电商模式精准定位了单身人士“买买买”的需求？

为了“精致生活”，剁手也要装下去



“说实在的，单身人士生活压力小，所以花钱容易大手大脚。”

刘玮是深圳蛇口一家MCN机构的合伙人。这家2016年成立的电商直播平台，最近开始对直播的内容进行了新的调整——针对单身“贵族”推出定制化直播内容。

这里面有什么名堂？刘玮告诉懂懂笔记，虽然听起来很专业很高端，但其实就是调整主播的人设、措辞，以及所售电商产品的种类。

例如：无论主播是否单身，直播时的口径都是自己单身（或刚失恋），吸引更多的单身、离异用户关注、追随。

“而且，态度上要有一种雅致的高傲，以我单身、我自豪的形象示人，充分展现自己自立、强大的内在精神。”刘玮表示，近几年电商直播行业竞争十分激烈，因此公司开始计划挖掘单身群体的消费能力，做出市场差异化来，“单身男女都懒得出门，更别提去购物、聚餐了。”

毕竟，很多单身人士无家庭、育儿压力，绝大部分甚至无房贷、车贷压力，所以在消费方面，花费更为豪放，讲究“千金难买心头好”，生活要有“精致度”，“单身男女青年都想让自己变得更精致一些，展示女强人、女白领、时尚男士的一面。”

因此，她们调整后的直播内容，推荐的也都是些有品味的时尚、休闲消费品，如针对女生的进口、合资品牌护肤品、化妆品和服饰，面向男生的潮牌服装、潮鞋及可穿戴电子产品等，“其实，能接受这些内容的单身一族，心理上普遍都有共通性。”

刘玮分析，虽然单身一族有些懒，甚至邋遢，但不少人还是希望能通过精致的外表、潮流的生活态度，让自己尽快“脱单”。即便用户自愿选择单身，但社会舆论、家庭阻力也都会对其施加压力。这些原因，都可以成为新的生意机会。

“现在主要针对单身群体做直播带货的机构开始多起来了，看重的还是消费能力。”她告诉懂懂笔记，就公司目前进行的市场调查数据来看，单身女性每月在化妆、护肤、美容、服装等精致消费上的花费，可占其收入的1/3。至于单身男性，因为对任何新潮的事物都怀有极强烈的好奇心，在消费上主要集中在两点：一是潮鞋、潮服的收藏，二是电子产品的更新迭代。

“很多男生换手机、可穿戴手表、智能耳机的频率，比女生要高多了，所以我们也开始涉足智能数码产品的直播。”刘玮补充道。

结束语

多方数据显示，中国目前约有2.4亿单身人口。在不少创业者、互联网企业的眼里，这个群体成了有闲有钱的“贵族”。任何消费行为，都可以用“排解孤独”来解释，都可以成为新产品、新应用的立足点。

尤其是单身人士中20-30岁年龄段的群体，因为无需担负家庭支出，消费自由度更大，甚至是经常冲动消费，乐于为好奇心买单，更成为“商家”眼中的焦点。

在互联网红利越发“稀薄”的当下，如何深挖用户需求、研究细分市场的特点，成为创业者最为看重的核心。这些创业者对赚单身宅“荷包”的思路与举措，你们觉得靠不靠谱？

IT之家注：本文来源于微信公众号懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者：木子，IT之家获授权转载。