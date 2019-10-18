刘作虎：一加四季度会有双模5G手机，国内电视产品正在准备

近日，一加发布了一加7T系列新品，并且全系标配90Hz屏幕。一加CEO刘作虎在接受采访时表示，90Hz已经成为了一加用户中排名第一的购买理由。

刘作虎还公布了一加近期的成绩：数据显示，一加在2019年第一季度全球高端智能手机市场份额中排名前四，而2019年第二季度一加以43%的市场份额再次成为印度高端手机市场第一名。刘作虎表示，印度市场将成为一加的第二总部，建立研发、销售、服务等一套完整的体系。一加还计划投入10亿元在印度建立一加全球最大的研发中心。

▲一加CEO刘作虎

至于国产厂商们争抢的5G，刘作虎认为目前时机还未到。但他透露，今年第四季度一加会有5G手机面世，并且支持NSA/SA双模。

高帧率屏幕将是未来重要趋势

在上一代的一加7 Pro上，一加首次采用了90Hz的高帧率屏幕。而此次推出的一加7T系列，则标配了90Hz屏幕。

“一加以后不会再去做60Hz的显示屏，因为用户用过了90Hz就不可能再回得去。”刘作虎表示，90Hz屏幕关乎流畅，这是一加一直以来追求的，也是用户每天使用手机的最直接感受。

不过他指出，屏幕的硬件只是一个因素，要想实现流畅体验，还涉及到每一个软件、每一个动效的调教。同时还要在优化的过程中既保持流畅又不增加功耗，这些都需要花费巨大的精力。

在一加7 Pro上，一加耗费一年多的时间优化产品，这也为一加7T系列积累了经验。此次，一加针对90Hz屏幕自研了“OnePlus巴赫演算率”深度优化算法。该算法主要包括三个方面：重新制订触控与绘制的优先级，现在每个滑动操作响应时间只需40毫秒，比普通60Hz的安卓手机速度提升38%；从原生安卓系统底层性能调度着手重写算法，确保前台应用能够得到最强的性能资源支撑，应用运行流畅；此外，为了推动行业高帧体验，一加专门制定了一套90Hz应用认证，目前已有超过500个常用应用完成了测试和认证。

“90Hz屏幕对口碑和销量都有巨大的正面影响”，刘作虎说，根据一加NPS调研数据，90Hz成为了排名第一的用户购买理由。“我相信明年一些大的手机品牌都会跟进90Hz。”

第四季度推双模5G手机，国内电视产品正在准备

在国产手机厂商纷纷推出5G手机的热潮中，此次一加7T系列并没有上马5G。刘作虎认为这是时机问题，而不是实力问题。

他表示，一加在2016年底就建立了5G实验室。目前拥有3个5G实验室，2个在大中华区，1个在印度。“你们知道一个5G实验室要多少钱吗？1个亿人民币，而且这只是实验室设备的投入。”

此前的一加7 Pro有5G版本，但只在海外市场公开发售。在国内，一加做了个Speed Club活动，目前全国有几十个粉丝在体验一加7 Pro 5G版本，但并未在国内公开市场销售。

刘作虎认为，明年下半年是5G手机的爆发时期，中国可能是进展最快的国家之一。但一加仍会定位高端，聚焦做旗舰，而不会依靠5G低端手机抢夺销量。

他还透露，今年第四季度会有一加7 Pro 5G之后，第二款5G产品推出，并且支持双模。但他并未确认中国市场是否会在这一时间点同步发布。

随着5G的商用，万物互联时代的到来成为共识。一加此前已经在印度推出了电视产品，售价最高达到了99900卢比（约合人民币10000元）。此次国内市场并未发布。

刘作虎表示，国内电视产品正在准备之中，也会与手机一样定位高端，提供高端的画质、音质，以及无缝的互联网体验。此外，是否会尝试智能手表等更多的品类，一加还在考虑之中。

将在印度建设第二总部，高端市场仍有增长潜力

刘作虎还公布了一加近期的成绩：调研机构Counterpoint数据显示，一加在2019年第一季度全球高端智能手机市场份额中排名前四，而2019年第二季度一加以43%的市场份额再次成为印度高端手机市场第一名。

据悉，目前海外市场占据一加总销量的70%，而印度无疑是重中之重。刘作虎对印度市场的定位是一加的“第二总部”。

据他介绍，一加将在印度市场建立一套完整的运营体系，包括研发、销售、服务等，目前很多中国员工正在派往印度。一加还在计划未来三年在印度市场投入10亿元，建立一加在全球最大的研发中心。

“印度是一个非常有潜力的市场。也许今天市场还不是非常大，但放在未来十年来看，我相信潜力是无限的。”刘作虎说。

而在高端市场，他认为一加也有潜力继续扩大市场份额，比如印度之外的欧美市场。去年一加与美国主流运营商T-Mobile合作，成为少数进入美国主流渠道的国产厂商之一。“一加还在大力开拓美国、欧洲、印度市场，我们现在整个高端市场的占比还不够大，未来的潜力是巨大的。”他最后说。