收购花2.8亿元，上海剑桥科技再花1.2亿把光模块产线搬回国

日前，上海剑桥科技股份有限公司发布公告称，为了保证公司持续稳定发展，提高公司技术优势以增强在未来市场竞争中的地位和优势，公司拟于未来1年内投资约1.2亿元人民币实施光模块生产线技术更新改造项目。

公告指出，光模块生产线是指剑桥科技前期通过并购，从Oclaro日本公司购买的光模块生产线。这些生产线原分布在日本、泰国和中国台湾，剑桥科技正在逐步将这些生产线搬运至上海江月路生产基地。

据了解，今年3月，剑桥科技发布公告称，公司与Lumentum Holdings Inc.及其下属的Oclaro Japan, Inc.签署了收购协议及附属协议，将以4,160万美元（注：按照当时的汇率约合人民币2.8亿元）的现金收购Oclaro Japan, Inc.的部分经营性资产、人员和业务，主要涉及的是Oclaro日本的光模块业务。Oclaro此前是总部位于美国的知名光器件厂商，位居世界TOP10，后被Lumentum收购。

公告显示，本项目实施地点为剑桥科技上海江月路生产基地厂区，项目内容为光模块产线生产技术的升级改造，为了达到快速扩大5G无线通信光模块产能目的，拟对所收购的产线和设备进行改造以扩大产能。

项目完成后，预计将实现5G无线通信光模块生产能力135万只/年提升至350万只/年。

剑桥科技指出，投资该技术更新改造项目的目的系为了抓住5G无线通信发展机遇，对前期所收购的光模块生产线加以改造并提升产能，有利于抓住市场机遇，把握战略性机遇和大客户资源，提高公司效益，符合公司长期发展战略。预计到2020年下半年该项目完成后，公司可实现5G无线通信网络光模块产能规模增加215万只/年。