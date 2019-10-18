微软Windows 10原生支持安全和监控摄像头

IT之家10月18日消息 近年来，通过LAN传输数据的网络摄像头已广受欢迎。它们用于各种地方的安全和监视。为了使开发人员能够轻松构建基于Windows的网络摄像头解决方案，微软最近宣布对Windows 10中的网络摄像头提供本机原生支持。
从Windows 10 Insider Build 18995开始，微软增加了对主要ONVIF（市场领先的Profile S兼容摄像机供应商）发现、配对、配置和流传输的支持。有了这种支持，开发人员现在可以专注于实际的应用程序，而不是针对特定于相机的驱动程序或中间件。
与Windows PC配对后，网络摄像流将通过现有Windows摄像机API进行路由。
Windows在包括x86，AMD64，ARM和ARM64在内的各种体系结构上，提供了从网络摄像机到现有摄像机应用程序的高性能流视频。
Windows提供了通过WinRT API和Windows 10中的添加设备向导来配对ONVIF摄像机的支持。
此外，面向Windows 10 Insider Build 18995 SDK或更高版本的摄像头应用程序可以通过相同的Windows摄像头API从给定的RTSP统一资源标识符（URI）中流式传输。