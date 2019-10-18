微信聊天表情包十级玩家，哪个是你？

微信聊天的风格喜好千千万，有人敲字行云流水，有人偏爱59s语音制霸天下，也有人一言不合就斗图。不管你是哪个门派，都很难否认，今天的表情包已经成为一种不可缺的社交存在。

它是极佳的气氛制造机，将场子烘热，让对话升温，缓解尴尬紧张，打破冷场时刻……简直就是居家旅行职场养生必备良药。

微信官方整理了一份表情包十级玩家图鉴，你是哪一级呢？

极简玩家

微信版本从1.0更新到7.0.8，他们却始终如一只用默认表情包。

不管是同事甩锅还是表白成功，人间再怎么酸甜苦辣，有这100个微信小黄脸就够了。清清爽爽，干干净净，以不变应万变。

佛系玩家

说他们「佛系」，是因为他们从不为表情包奔走忙碌，只相信一切随缘。

下一步，长按，添加表情，为收藏再添一员。

沙雕玩家

沙雕玩家是呼朋唤友型的。他们找到组织，抱紧大腿，加入一个又一个 500人表情包大群，然后疯狂收藏。

表情包收藏上限才300？那是绝对不够用的。

为了给新生代挤出空间（说白了就是贪新厌旧），他们会定期对表情包收藏进行「末位淘汰」。评判标准相当简单：能让对方敲出多少个哈哈哈哈哈哈哈。

购物狂玩家

这类玩家就像是拥有剁不完的手。

他们密切留意微信表情商店上新，誓要做尝鲜第一人，却意外在一次次的「添加」和给艺术家的赞赏中，收获购物般的快感。

不要问他添加了多少套表情包，又月抛冷落了多少套表情包，「买买买」这个动作本身就是高光时刻了。

DIY玩家

遇上微信「自拍表情」功能的那刻起，他们从普通玩家进化为DIY玩家。加字幕，去背景，加速播放，孜孜不倦地对自己的鬼脸进行艺术加工。

终极玩家

发沙雕表情包猛敲哈哈哈哈哈，已经无法满足终极玩家的表达欲了。

他们坚信独乐乐不如众乐乐，于是发挥灵魂画手功力，将自己的沙雕日常做成原创表情包，上架微信表情商店，传播欢乐传播爱。

这么多奇形怪状的表情包玩家，哪个是你？