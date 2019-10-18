微软Windows 10 19H2慢速预览版18362.10024推送

解决了安全公告CVE-2019-1318中的一个问题，该问题可能导致不支持扩展主密钥（EMS）RFC 7627的客户端或服务器计算机增加连接延迟和CPU利用率。从不支持EMS的设备（尤其是在服务器上）执行完整的传输层安全性（TLS）握手时，会发生此问题。自2015年以来，EMS支持已用于所有受支持的Windows版本，并且将通过安装2019年10月8日及以后的每月更新来逐步实施。