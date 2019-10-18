微软Windows 10 19H2慢速预览版18362.10024推送

IT之家10月18日消息 近期，微软面向慢速预览通道发布了Windows 10 19H2 Build 18362.10024系统更新。此版本包含KB4517289补丁的改进和修补程序。
这意味着：
更新以提高使用Internet Explorer和Microsoft Edge时的安全性。
用于验证用户名和密码的更新。
用于存储和管理文件的更新。
以下是完整的修复程序列表：
解决了安全公告CVE-2019-1318中的一个问题，该问题可能导致不支持扩展主密钥（EMS）RFC 7627的客户端或服务器计算机增加连接延迟和CPU利用率。从不支持EMS的设备（尤其是在服务器上）执行完整的传输层安全性（TLS）握手时，会发生此问题。自2015年以来，EMS支持已用于所有受支持的Windows版本，并且将通过安装2019年10月8日及以后的每月更新来逐步实施。
解决了利用Windows JavaScript引擎（jscript.dll）处理打印作业的应用程序和打印机驱动程序的问题。
一系列安全更新，包括Windows Shell，Internet Explorer，Microsoft Edge，Windows App平台和框架，Windows密码，Windows身份验证，Windows存储和文件系统，Windows内核，Microsoft脚本引擎和Windows Server等。
Windows 10 19H2正式版预计将于11月12日推出，并基于Build 18363.418系统打造。慢速预览版用户最终可能会直接升级到Windows 10 20H1系统上。