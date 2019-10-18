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海康威视成立10亿基金：将投资集成电路领域

2019-10-18 23:46:09来源：C114中国通信网作者：南山责编：骑士评论：

海康威视今日晚间公告称，公司今日审议通过了《关于投资设立产业投资基金合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电基金”）、中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）、杭州高新创业投资有限公司（以下简称“杭州高新公司”）、中电基金管理（天津）有限公司（以下简称“中电管理公司”）共同投资设立杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，以下简称“海康智慧基金”）。

海康智慧基金形式为有限合伙，规模为100,001万元人民币。其中，中电管理公司作为基金管理人及普通合伙人以货币出资1万元，持股0.0010%；海康威视、杭州高新公司、中电基金、中电海康作为有限合伙人分别以货币出资6亿元、2亿元、1亿元、1亿元，分别持股59.9994%、19.9998%、9.9999%、9.9999%。海康威视表示，资金来源为公司自有资金。

其中，中电海康为海康威视的控股股东；中国电子科技集团有限公司通过全资子公司中电科投资控股有限公司持有中电管理公司40%股权，电科投资为中电管理公司的第一大股东，按实质重于形式原则，中电科对中电管理公司存在较大影响；中电管理公司为中电基金的普通合伙人，对中电基金有管理和控制权。

公告显示，海康智慧基金主要围绕海康威视产业链上下游及延伸产业开展投资，包括：智慧城市、集成电路、物联网系统解决方案、机器人、汽车电子等。海康智慧基金的投资事项后续若出现导致与公司产生同业竞争或关联交易的情况，公司将及时披露相应安排。

海康威视指出，本次对外投资是运用资本手段推动产业发展的必然要求，是提升投资效率的有效方式。有利于构建海康威视的产业生态圈，促进公司持续稳健发展。

此前，海康威视被美国商务部工业与安全局列入“实体清单”，公司元器件供应将受到一定程度的影响。

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关键词：海康威视集成电路

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