摩根大通CEO戴蒙：Libra是一个永远不会实现的好主意

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北京时间10月19日讯，摩根大通（J.P.Morgan）首席执行长杰米-戴蒙（Jamie Dimon）对Facebook的Libra加密货币的未来并不乐观。
戴蒙星期五在华盛顿特区的一次会议上说：“这是一个永远不会实现的绝妙想法。”
戴蒙发表上述言论之际，许多企业合作伙伴已经退出了Libra计划。他补充说，他所在的银行有一个类似的项目，名为JPM Coin。
“我们已经有了稳定币，他们不是第一个这么做的，”戴蒙说。“关于这件事，我没有别的可说的了。”
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