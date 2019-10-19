科技行业一同悼念甲骨文联合首席官马克·赫德：一位杰出的领袖

IT之家10月19日消息 曾任甲骨文联合首席官及惠普首席执行官的马克·赫德（Mark Hurd）于周五去世，享年62岁。一个月前，他曾在信中向员工表示由于身体原因，将会开始请病假。

甲骨文的创始人兼主席拉里·埃里森（Larry Ellison）在一封致甲骨文员工的备忘录上写道：“马克是一位无可取代的挚友，也是一位值得信赖的同事。甲骨文失去了一位杰出且深受众人爱戴的领导者。在甲骨文任职期间，他影响过我们中的许多人。每个人都将记住马克的智慧，他总是可以快速分析、简化并解决问题。”

思科前首席执行官约翰·钱伯斯（John Chambers）周五表示：“我们失去了高科技行业内一位标杆性的领袖。一直以来，马克都是我的同行和竞争对手，对他本人及其在行业内所作出的贡献，我深感尊敬。对其家人、朋友以及甲骨文的员工表达祈祷，我们都会想念马克的。”

上周刚退任SAP公司首席执行官职务的比尔·麦克德莫特（Bill McDermott）表示：“赫德取得过巨大的成就。”

“我为马克·赫德离世的消息感到悲痛。他是行业内一位白手起家的成功人士，取得过巨大的成就。虽然在市场方面我们是竞争对手，但我们却相互尊敬。在这个庄严的日子里，我与马克的家人一同祈祷。”

负责微软全球业务销售的执行副总裁贾德森·阿托夫（Judson Althoff）在推文中表示在与马克共事期间，从他身上学到了很多东西。

“我为马克·赫德离世的消息感到悲痛。他是行业内的标杆，也是一位杰出的领导者。在甲骨文任职的14年间，我从他身上收获了很多。今天，世界似乎暗淡了许多。向马克的家人及甲骨文公司表示哀思。”

曾任甲骨文高管的Salesforce联合首席执行官马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）也在Twitter上表示了哀悼：“他一直对我非常友善，每次都很开心能在勇士队的主场馆甲骨文球馆碰见他。”

“听到甲骨文首席执行官马克·赫德离世的消息，我感到非常悲痛。他一直对我非常友善，每次都很开心能在勇士队的主场馆甲骨文球馆碰见他。向其家人和甲骨文员工表达哀思与祈祷。”