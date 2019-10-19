应对亚马逊Echo Buds/微软Surface Earbuds，苹果AirPods Pro呼之欲出

关于降噪版AirPods的传言今年就没停过，最早彭博社说是今年年内，然后又改口到明年，现在海外媒体又有人传，这对加强版AirPods就会在这个月月底正式发布，连名字都取好了，叫AirPods Pro。

据称，AirPods Pro会使用新的金属模具来支撑主动降噪效果，而且还会具有一定防水能力，允许佩戴者在锻炼或度假时使用。专门跟踪苹果生态报道的9to5Mac本月则发现在新的iOS 13.2 beta版系统里，加入了一个新的图样，造型和iPhone以前的原装耳塞非常相似。而且新版本系统里还有一个教学动画，指导用户如何打开耳机的降噪功能。

如果按照苹果以往发布产品的习惯，十月份确实应该有一场主要集中在MacBook上的活动，如果这个所谓的AirPods Pro要在本月就推出，它很可能会和MacBook同场登台。不过现在十月都已经过了三分之二，苹果还在保持沉默，这场活动到底还开不开都很成问题。

而且考虑到初代AirPods在2016年12月发布之后，人们真正能买到这产品还要等好几个月，对心急的消费者来说这不是什么好兆头。而苹果的竞争对手也乐见于这个状况，亚马逊马上就要发旗下由Bose加持的降噪TWS耳塞Echo Buds，微软也已经于月初推出了自己的Surface品牌分体式耳机Surface Earbuds，如果苹果不加入竞争，信仰不坚定又等不起的用户可能就不得不转投他家了。