印度流媒体之战：娱乐、电商和外卖公司均卷入其中

当Netflix和亚马逊大肆挥霍原创内容来赢得印度的流媒体霸主地位时，宝莱坞制片人Tanveer Bookwala从未如此忙碌过。

本月，他结束了电影《Asur》的拍摄，这是印度最大的流媒体平台之一Voot的惊悚片。与此同时，一部关于一位教师的成长故事《Rasbhari》，即将在亚马逊上发布。而讲述一位拜金女性的系列电影《Fittrat》将于本月晚些时候在另一个印度平台AltBalaji上首播。

“我甚至感觉喘不过气来了，”Bookwala表示。

“这是一个巨大的爆炸现象，内容俨然成为如此巨大的市场，”他补充道。“目前，这是一个完全开放的竞争环境。”

并不仅仅是娱乐公司卷入了这场新的印度流媒体之战。从送餐独角兽Zomato到沃尔玛旗下的电子商务公司Flipkart，印度一系列的公司都在投资流媒体内容，从而提高客户的参与度，并在新一波城市上网浪潮的时候赢得更多的用户群体。

2016年，印度亿万富翁Mukesh Ambani推出了自己的Reliance Jio网络，为数百万人提供廉价数据服务。一夜之间，印度人成为了世界上最贪婪的数字娱乐消费者。爱立信公司6月份报道称，印度是世界上平均智能手机数据使用量最高的国家，平均每月每部手机数据使用量为9.8 GB。爱立信预测，在视频流的推动下，到2024年，这一数字几乎会翻一番，达到18 GB。

两家被排除在中国之外的公司，Netflix和亚马逊，正在向印度注入资金。自2016年进入印度市场以来，Netflix在印度的投资超过了美国以外的任何其他市场，并宣布了16部原创连续剧和24部电影，其中包括黑帮传奇《神圣游戏》。

Netflix印度国际原创电影总监Srishti Arya说：“印度是个讲故事的国度，一个孕育出最伟大故事的地方。印度也是宽带发展最快、经济增长最快的国家之一。对Netflix来说，这是一个绝佳的机会。”

但事实证明，在印度的竞争是非常激烈的。印度最受欢迎的平台，迪斯尼旗下的Hotstar，每月拥有3亿用户，并获得了印度超级联赛板球流媒体播放权，这是印度板球狂热者的一次巨大变革。直到最近，Hotstar还提供着每月约2英镑的Rps199订阅服务。为了与Hotstar更好地竞争，Netflix在6月份推出了一个仅限移动的计划，价格相同。

与此同时，印度移动运营商Jio、Airtel和Vodafone正在将打折甚至免费的流媒体订阅与手机项目捆绑在一起，让客户继续使用他们的应用程序，并向更多人介绍优质内容，希望客户们最终能为他们内容的质量而买单。

为了在大城市之外赢得更多的印度用户，公司正在寻找更多具有相关情节的地区语言电影和连续剧。“每个人都面临着从印度获得2亿订阅用户的压力，”StoryInk的创始人Sidharth Jain说，StoryInk是一家根据剧本改编书籍的公司。Jain表示：“我们的重点是非常非常印度化的——今年我们需要印度本地的内容提供给印度人。”

但在这个流媒体的大坑里，还没有人能赚大钱。波士顿咨询集团娱乐分析师Gaurav Jindal说：“我认为没有人收支平衡，这完全是疯了。现在是内容库建设的时候。互联网经济教会我们的是去建立用户基础，然后实现货币化。”

内容激增的另一个原因来自那些在印度已经拥有付费客户，但希望将用户与视频内容一起保留在应用程序中的公司。每月拥有7000万用户的食品配送平台Zomato在9月份推出了一系列原创节目。

《Starry Meals with Janice》，与社交媒体明星Janice一起去宝莱坞明星厨房吃饭，已经成为一个最初的热门节目。

“视频肯定会增加Zomato的参与度，”Zomato高级副总裁Durga Raghunath说。“在这一点上，它实际上是在研究用户行为，但我们还没有决定在哪个方面增加我们的收入。我们正在努力寻找自己的模式。”

为了与Flipkart和亚马逊竞争，由阿里巴巴支持的印度移动支付和电子商务平台Paytm表示，它也在努力推出流媒体服务。Paytm副总裁Siddharth Pandey表示：“我们打算成为一个聚合器，”他补充称，他已经与Netflix和AltBalaji进行了谈判，希望它们成为Paytm平台的合作伙伴。

Pandey表示：“我们正在与几乎所有人进行交流，并找出赢得内容和货币化的最佳途径。我们很快就会开始直播的。”

对新内容的需求将宝莱坞从典型的saas-bahu（母亲和儿媳）电视剧和明星主导的史诗中释放出来，转向更坚韧的作品，这在印度引发了不可避免的反弹。在印度，电影审查机构传统上压制这些“冒犯性”作品。

印度教民族主义组织Shiv Sena的成员Ramesh Solanki去年9月向警方投诉Netflix诽谤印度教徒，促使#BanNetflixIndia（#禁止Netflix在印度）这个话题在Twitter上走红。Solank表示：“我订阅了Netflix，我看了一些剧集，但我无法继续。他们以错误的方式描绘了印度教徒。”

然而，安永的媒体和娱乐业负责人Ashish Pherwani表示，由于眼下没有即将出台的审查禁令，更大的不确定性来自是它们是否会受到FDI限制。他说：“我们正在等着弄清楚这到底是什么意思。”

与此同时，Bookwala等制片人正试图从内容热潮中获得最大利益。“谁会挺身而出？很难说，但好的内容作品会导致更多的订阅，“他说。“此时此刻，我们都在竞争当中。”